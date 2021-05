La Salud va al paro por 96 horas la semana que viene

Andrea Leonet, dirigente del Sindicato de Salud Pública (SiSaP), expresó a La Posta Comodorense Radio que la semana próxima el paro de los trabajadores de la Salud pública será por cuatro días y que no tuvieron respuesta del gobierno provincial ante la deuda de cinco sueldos para cada empleado.

“Ayer el gobierno nos había citado a una reunión para decirnos de qué manera nos iba a pagar todo lo que nos debe. Fue una vergüenza porque no asistió nadie del gobierno y los estuvimos esperando pero no fueron. Una vez más sentimos el abandono y como nos siguen postergando”, relató.

La sindicalista agregó que “Lamentablemente el secretario de Trabajo en lugar de mediar y tener una postura imparcial, hizo de vocero del gobierno; fue todo una vergüenza”.

En ese marco, sostuvo que “Hace mucho tiempo que le estamos golpeando la puerta al ministro de Salud para que por favor gestione las soluciones, pero no hace absolutamente nada y dice que las cuestiones salariales lo exceden”.

Leonet remarcó que “Hoy a los trabajadores de la Salud nos están debiendo casi cinco sueldos y es muchísima plata, pero no hay ningún tipo de respuesta de parte del gobierno. Hace mucho tiempo que el sistema de salud esta desfinanciado y encima a los trabajadores deben muchos meses de salarios”.

“Que estemos pensando en un paro por tiempo indeterminado es muy grave, ya no sabemos qué más hacer. Si en medio de la pandemia no nos dan respuestas y no somos prioridad no sabemos cómo hacerle entender de las necesidades que tenemos. El sistema de Salud hoy se sostiene por la solidaridad de la gente”, sentenció.