La Saladita: “Más de 700 feriantes quieren abrir”

“Somos cerca de 700 puesteros en la feria y estamos esperando una respuesta del Municipio porque la gente quiere volver a trabajar, ya no se sabe qué hacer porque la situación no da para más. La gente esta mal económicamente y también psicológicamente”, explicó.

Torres comentó que “Es insostenible seguir sin abrir, la gente presiona porque necesita volver a trabajar y queremos hacerlo de la mejor manera; la gente necesita tener un ingreso más allá de la ayuda que nos ha dado la Municipalidad”.

Respecto a las respuestas desde e Municipio, indicó que “La semana pasada nos dijeron que no se podía abrir por 14 días, pero primero nos habían dicho que iba a ser por 30 días”.

Por último, sostuvo que “Yo no tengo vehículo para repartir lo que pueda vender por internet, pero me gasto más en colectivo y en tiempo para hacer una entrega que lo que puedo ganar con una venta. La gente esta acostumbrada al delivery pero muchos feriantes no tenemos vehículo para hacerlo”.