La ruta de la huelga de 1921, un fenómeno turístico

Desde su inauguración en 2011 como circuito turístico e histórico, Ruta de la huelga de 1921 no ha parado de crecer. Su fundador Marcelo Serafini, docente y guía de turismo, inició a finales de los 80 junto al historiador argentino Osvaldo Bayer, la demarcación de los sitios de fusilamiento de peones rurales durante el suceso conocido popularmente como la Patagonia rebelde, con el objeto de visibilizarlos aportando a un hecho que marcó la historia argentina y que aún a cien años de ocurrido, no ha saldado deudas con las víctimas.

Los más de 30 Espacios de Memoria y monumentos que componen la Ruta de la Huelga de 1921, se recorren a modo de expedición histórica por caminos de ripio que se sumergen en la patagonia profunda entre estancias fundadas a principios del 1900, en las que peones rurales en reclamo de mejores condiciones laborales y de vida, fueron asesinados por el ejército argentino.

Esta experiencia única conducida por RH21, permite ser abordada desde cualquier punto en que el viajero se encuentre en la provincia de Santa Cruz, a través de 7 Ciudades Miembro escenarios de sucesos vinculados a la huelga rural que exhiben entre sus calles, circuitos turísticos urbanos, monumentos, museos y centros de interpretación, que introducen al público en los detalles de la masacre que se produjo en los campos santacruceños, donde está la esencia y razón del Circuito turístico e histórico.

Como una consecuencia natural surgida de la participación popular a las inauguraciones de Sitios y Espacios de Memoria a través de 30 años de labor, el turismo hizo su aparición y la organización RH21 debió adaptarse al nuevo requerimiento en primera instancia para custodiar el paso de visitantes por rutas no convencionales, surgiendo así una extensión de la misma dedicada al acompañamiento y guiado de visitantes, integrado por guías vaqueanos y vehículos de apoyo, que aseguran una buena experiencia para los visitantes.

En diciembre pasado por primera vez Ruta de la Huelga de 1921, integró el staff de productos turísticos de Santa Cruz en la Feria Internacional de Turismo en Bs. As., asomando tímidamente a los ojos de un público que no dejó de manifestar su asombro por la posibilidad de recorrer Santa Cruz con un objetivo y manera diferente.

En Gobernador Gregores corazón geográfico de la provincia, se encuentra la base operativa de RH21 desde donde se coordina y diseña la logística para recorrer tramos o bien la totalidad de la Ruta de la Huelga de 1921, que alcanza 2000 km de extensión y requiere de 5 a 6 jornadas para transitarla de manera integral, haciendo postas en los destinos turísticos más importantes de Santa Cruz como Calafate y el Chaltén entre otros.

Desde las rutas icónicas de nuestro país como la Nacional Nº 3 por la costa y Ruta Nacional Nº 40 en la cordillera, se puede abordar esta novedosa expedición histórica, transitando una Patagonia indómita siguiendo las huellas de los obreros en huelga en 1921, y detalles del parte militar del ejército argentino, accediendo a Espacios de Memoria dentro de Estancia La Anita a 30 km del Calafate camino al Glaciar Perito Moreno, o al Cañadón de los Muertos en Estancia Bella Vista en Gobernador Gregores, paso obligado de viajeros por Santa Cruz.

Estancias abandonadas, parajes desolados, reliquias arquitectónicas de siglos pasados en medio de un paisaje único en una Patagonia desconocida, forman parte de la Ruta de la Huelga de 1921, circuito turístico basado en los derechos humanos en favor del “nunca más”.

Comuníquese con RH21 desde

RUTA DE LA HUELGA DE 1921 | Facebook

Ruta-de-la-huelga-de-1921 Más de 1.500 peones rurales en defensa de sus derechos, fueron asesinados por el Ejército Argentino en 1921 en Santa Cruz República Argentina.

o llamando al Celular 0297 154175245