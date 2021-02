La Regional zona sur rechazó la propuesta del gobierno

La Regional zona sur de la ATECh rechazó hoy la propuesta que el gobierno provincial realizó a los gremios docentes, que consiste en abonar, el viernes, el aguinaldo de diciembre y un sueldo (enero para rengos 1 y 2 y diciembre para 3 y 4), y hacer lo propio el 5 de marzo con el sueldo de febrero de rangos 1 y 2 y el de enero para 3 y 4.

Los docentes de Comodoro Rivadavia que, como decidieron ayer, protestaron en kilómetro 5, transmitiendo su descontento por la situación salarial que viene de años y haciendo responsable directo al gobernador Mariano Arcinoni, tampoco aceptan la falta de claridad sobre paritaria y cobros futuros de sueldo.

«A los rangos 3 y 4 se les continuará adeudando un mes de sueldo. No hay compromiso de fecha de pago de esa deuda. En el acta el ministro José Grazzini expresa: «…las próximas reuniones…. no serán para tratar deuda salarial». No hay propuesta ni fecha para paritaria 2021 y llevamos 13 meses de sueldo congelado», sostuvieron.

La regional también rechazó la firma del protocolo. «Sostenemos lo que manifestamos el año pasdado, que no había que participar en la discusión de un protocolo.. El gobierno hoy nos dio la razón, ha sido una verdadera trampa: no hay posibilidad de protocolo sin sueldos y sin recursos, con escuelas que no cumplen las mínimas condiciones. Deja a cada docente aislado frente al a presión para el trabajo presencial sin condiciones»

El cuerpo de delegados rechazó la consulta virtual que dispone la Junta Ejecutiva sobre la aceptación o rechazo al acuerdo con el gobierno. «La metodología para debatir y definir democráticamente es la de las asambleas por escuela con mandatos a los cuerpos de delegados y delegadas. Esta encuesta desmoviliza y anula el debate que debemos darnos, induso más allá de lo salarial: condiciones edilicias, situación pandemia, etc. Deja afuera todo otro reclamo inclusive la actualización salarial».

En concreto convocaron a asambleas escolares presenciales y virtuales para definir mandatos. La reunión de delegados será el jueves a las 10, en la sede sindical con la consigna de «rechazar el acuerdo. Aceptarlo es resignar derechos».