La regional zona sur de la ATECh asegura que la vuelta a la presencialidad es una mentira

La regional zona sur de la ATECh aseguró hoy que siguen sin estar dadas las condiciones para volver al dictado de clases presenciales en la provincia de Chubut en general, y en Comodoro Rivadavia-Rada Tilly en particular.

En un comunicado, la regional recuerda que finalmente es el propio gobernador elque ahora reconoce que no hubo inversión en las escuelas durante 8 años, y que fue el sindicato “y nuestra lucha, junto a las comunidades educativas la que viene reclamando, con especial énfasis durante las grandes luchas de 2018 y 2019, por inversión educativa”.

Luego de asegurar que el propio Arcioni había negado siempre los problemas y las respuestas, desde la Regional se recuerda que “las y los docentes no firmamos ni acordamos el pago en cuotas, el congelamiento salarial, el vaciamiento de SEROS… ¿Van a pagar la multimillonaria deuda con ISSYS SEROS? Nuestra obra social y las jubilaciones dependen de que Arcioni y el estado dejen de robarnos”, sostuvieron.

Respecto a la presencialidad, la regional primero menciona que se llevan “15 meses de congelamiento salarial, con un 50% de inflación licuando nuestro poder adquisitivo” y que “cada vez más docentes están bajo la línea de pobreza”.

También se señala que en la zona sur “recién la última semana se avanzó en la vacunación a docentes. Falta para que se alcance una inmunización efectiva. Sabemos que los avances en las obras escolares que se dieron este año, son fruto principalmente del reclamo constante, y que falta mucho”.

“Muchas escuelas no pueden empezar la presencialidad por problemas de calefacción, electricidad, sumado a que no se ha nombrado personal operativo suficiente. No hay escuelas seguras sin porteros y porteras suficientes….La cantidad de casos diarios sigue siendo muy preocupante, también la saturación del sistema de salud, por lo que es riesgoso hablar de presencialidad en todos los niveles”, agregaron.

Finalmente se asegura que el anuncio de presencialidad “es mentiroso, ya que muchas escuelas, la mayoría de las y los estudiantes no van a tener clases esta semana. El gobierno incumple sus obligaciones, y después inventa un relato para ocultarlo. Exigimos condiciones seguras, pago de las deudas y jubilaciones atrasadas, recompensación salarial acorde al costo de vida. ¡Basta de relatos mentirosos¡ “, concluyeron.