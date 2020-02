La Regional Sur de ATECh se planta con el no inicio

Entre hoy y mañana se estarán desarrollando las asambleas escolares en cada una de las Regionales de la ATECh y de allí saldrán los mandatos que definirán si comienzan o no las clases el próximo miércoles 26 de febrero. Anticipándose a esa definición, el cuerpo de delegados de la Regional Sur ya tomó posición por el paro y el arranque de una retención de servicios desde el jueves venidero.

Los delegados de la Regional Sur de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh) cuestionaron las políticas del gobierno de Mariano Arcioni, considerando que “no da respuestas a las necesidades y reclamos, ni cumple con sus obligaciones”.

A través de un comunicado expresaron que “es necesaria la convocatoria a un plenario provincial de delegados” e impulsaron el no inicio de clases el 26 y un acto que incluya un homenaje a Cristina y Jorgelina.

“Llevamos años de lucha contra la desastrosa política del gobierno de Arcioni, sufriendo por la extensión del pago escalonado y el no pago de los compromisos asumidos. Más allá de los errores, debates y dificultades: no nos han dividido ni han doblegado la rebeldía de docentes y estatales. Tenemos el desafío de superar lo realizado, sabiendo que una política de estado no la revierte un solo sector: necesitamos la unidad y debemos medir nuestros pasos para actuar con la fuerza necesaria”, cuestionario los delegados.

En paralelo aseveraron que “el cuanto al tema de la infraestructura, el Gobierno repite lo que difunde por los medios mientras se evidencia que la situación edilicia es desastrosa. El abandono edilicio de años no se revierte con anuncios sino con presupuesto. Seguiremos exigiendo obras de refacción, ampliación y construcción de escuelas”.

Para el cuerpo de delegados de la Regional Sur, “La respuesta del gobierno es insuficiente. Dado se trata de compromisos sobre lo adeudado creemos que no es correcto evaluar el acta en términos de aceptación o rechazo. No hay compromisos sobre impuesto a las ganancias. Como conducción de la regional insistimos (como hace años) en reclamar que la zona no tribute ganancias (partiendo de que el salario no es ganancia)”.

En otro tramo indicaron que “No hay respuesta al pedido de aumento de las partidas escolares: aunque con nuestras luchas logramos aumentos, siguen siendo insuficientes. Tampoco hay respuesta sobre el pago escalonado”.

Finalizaron proponiendo: “un plan de lucha que exprese las necesidades y la voluntad de la mayoría. Que contenga e incluya, como no puede ser de otra manera, la lucha por la educación pública, la lucha por los derechos de nuestras alumnas y alumnos”.