La rectora de la UNPSJB Lidia Blanco, preside el CPRES SUR

Comodoro Rivadavia, viernes 30 de septiembre de 2022.

Desde la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco

El Consejo Regional de Planificación de la Educación Superior (CPRES SUR) será presidido por la rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Lidia Blanco, y el rector de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF), Daniel Fernández como alterno.

La UNPSJB fue anfitriona de la reunión plenaria del Consejo Regional de Planificación de Educación Superior, que se realizó el jueves 29 de septiembre en Comodoro Rivadavia. Durante la reunión se analizaron las problemáticas de la región, las áreas de vacancia en la educación universitaria, el desarrollo científico-tecnológico y las políticas de acompañamiento a los estudiantes universitarios.

En la apertura, la rectora Blanco, celebró la realización del encuentro. Indicó que se trata de “una instancia sumamente valiosa para nosotros, para la región y para cada una de las universidades patagónicas que integran este grupo”. La máxima representante de la UNPSJB puso en perspectiva las particularidades del territorio en Patagonia, las largas distancias y la escasa conectividad aérea son dificultades que los habitantes de la región deben sortear al momento de comunicarse entre sí o con los centros poblacionales más importantes del país. «Son números que en general no se contabilizan» dijo al referirse a la cantidad de kilómetros que se deben recorrer de un punto a otro y afirmó que sin duda es un factor que debe considerarse «a la hora de pensar el presupuesto y compartir actividades académicas y propuestas que respondan a demandas concretas de la región». Señaló además que la educación «es un derecho para todos y todas» y es por ello que se debe poner el acento en responder las demandas de la población.

El encuentro, organizado por la UNPSJB, se desarrolló este jueves en la Lucania Palazzo Hotel, con la participación del subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Daniel López; su par de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles, Leandro Quiroga; la directora nacional de Programas de Calidad, Ciencia y Vinculación Tecnológica, Yanina Armentano; los rectores y rectoras de las universidades nacionales: de la Patagonia Austral (UNPA) Hugo Santos Rojas y de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (UNTDF), Daniel Fernández, de la Universidad del Chubut (UDC) Graciela Di Perna; el vicerrector de la Universidad Nacional del Comahue (UNComa), Fernando Paul Osovnikar. Asimismo, la Universidad Nacional de: Río Negro (UNRN), estuvo representada por el secretario de Docencia, Extensión y Vida Estudiantil, Carlos Bezic; la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) -Facultad Regional Chubut, por Diana Bohn; por la Universidad Nacional de La Pampa (UNLPAM), asistió el secretario de Investigación, Gustavo Walter Berlotto. Además, contó con la presencia del intendente Juan Pablo Luque, en el acto de apertura.

DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL

En el acto de apertura, López, subsecretario de Políticas Universitarias, sostuvo que «Argentina tiene una posición clara y contundente de lo que es la educación superior, que es un bien público, un bien no transable y un derecho humano fundamental». Afirmó que «Un país no solo es soberano cuando defiende sus fronteras; un país es soberano cuando puede hacer que sus habitantes realmente tengan derechos y las universidades nacionales, como parte del estado nacional, llevan adelante estas ideas y una práctica concreta. Son caminos que tenemos que seguir». Agregó que las posibilidades que tiene toda la Patagonia, a través del litoral marítimo, las alternativas de energías limpias como la eólica, meteorológicas, el hidrógeno verde, «nos tiene que obligar a pensar iniciativas puntuales; pensar en las carreras prioritarias que hacen a esas iniciativas puntuales que se forman con las necesidades que tienen el país y las regiones». Por su parte, el subsecretario de Trayectorias Estudiantiles, Quiroga, dijo que en términos de desarrollo nacional y en términos de la construcción nacional más justa y más igual, vemos la potencia y el aporte de un sistema público universitario. Asimismo, se refirió al propósito «de ampliar la educación superior a los lugares donde todavía no llegamos».

DIVERSIFICACIÓN PRODUCTIVA

El intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, resaltó el prestigio de la UNPSJB y mencionó los desafíos en materia de diversificación productiva de los comodorenses y los chubutenses. «Junto con la Universidad estamos desarrollando nuestro mayor desafío, mayor sueño que tiene que ver con las posibilidades de crecimiento en el conocimiento y la producción de lo que es nuestro Polo Tecnológico. Es un desafío en el que estamos trabajando con un fuerte apoyo del gobierno nacional, del CONICET y del sector privado de nuestra ciudad», comentó.

Luque agregó que «ninguna industria, ninguna comunidad va a poder desarrollarse fuertemente si no es a través de nuestras universidades y siendo protagonistas de las posibilidades de creación de cuadros técnicos que pasa por esos sectores, como también pasa con nuestro mar, que tenemos mucho por investigar todavía y mucho por desarrollarse».

El encuentro contó con el acompañamiento de los delegados zonales de las sedes Comodoro Rivadavia, Maite Ortega; Puerto Madryn, Gastón Morales; Esquel; Alexis Pantaenius y Trelew, Marcos Kupczewski, así como el equipo de gestión, decanos, docentes, no docentes y estudiantes.