La reacción de Julieta Poggio al enterarse de los rumores de romance entre su mamá y su ex

La influencer le dio con todo a una panelista que habló de su mamá como tercera en discordia en la ruptura con su exnovio.

Julieta Poggio anunció días atrás su separación de Lucca Bardelli. A pesar de asegurar que la ruptura fue amigable, los usuarios en las redes sociales comenzaron a especular sobre las razones detrás de la decisión. En las últimas horas, surgió un rumor que sugería que Lucca habría sido infiel con su suegra, Pato. Ante estas suposiciones, Julieta respondió contundentemente: «Me da náuseas».

El tema surgió durante la transmisión en vivo de «Fuera de joda», un programa en streaming conducido por junto a Nacho Castañares, La Tora Villar y Daniela Celis. Ante el comentario de su amiga, la bailarina no dudó en criticar a los medios que difunden información sin verificarla, permitiendo que se propague rápidamente en las redes sociales.

En su descargo, la bailarina habló muy angustiada: “Fue muy feo para mí, para mi familia este rumor horrible que no puedo ni reproducir porque me da náuseas, me angustia y me pone mal».

Y continuó: «Pueden meterse conmigo, pero que se metan con mi familia me duele porque no tienen nada que ver. Es feísimo para mi familia y para mi mamá leer la cantidad de cosas que tuvo que leer hoy”. Por último, Julieta cerró: “Me parece feo que una persona que es madre pueda llegar a decir este comentario tan morboso, de una manera tan cizañera”, y pidió a sus compañeros que pongan en contexto la situación ya que a ella le afecta.

TAMARA BELLA SALIÓ A PEDIR DISCULPAS

La panelista tiró una bomba en La tarde del nueve mientras debatían las posibles razones por la ruptura de la pareja: “Yo tengo un dato. Las malas lenguas hablaban de que Lucca tenía una relación con Pato, la mamá de Julieta”. Sin confirmar que las «malas lenguas» solo eran especulaciones en redes sociales.

Fue por ello que después del vivo de Julieta, la comunicadora salió a pedir disculpas urgentes y calmar las aguas: “Hago esta historia solo para aclarar que lo que dije de la madre de Julieta con respecto a su ex, Lucca, fue algo que circulaba en redes y portales. En ningún momento dije que lo afirmaba, es más, dije que yo no lo creía” y un emoji de corazón confirmando que el tema ya fue suficiente.