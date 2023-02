La Presidenta Honoraria de la Fundación Banco de la Nación Argentina, Fabiola Yañez, entregó 300 sillas de ruedas

Durante el año 2020, la Fundación BNA comenzó a gestionar junto a Walkabout Foundation del Reino Unido la adquisición de 600 sillas de ruedas para ser entregadas a personas que las necesitan en la Argentina.

Con la ayuda fundamental de CILSA, que permitió saber en qué lugares estaban las personas que tenían esta necesidad, y manteniendo un compromiso federal, la Fundación Banco de la Nación Argentina entregó 300 sillas en provincias y ciudades del país.

Las sillas fueron entregadas en las provincias y localidades de Santa Fe, Chubut, Entre Ríos, Misiones, San Juan, Tucumán, Mar del Plata, La Plata y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Estoy muy emocionada y muy feliz por lo logrado junto a Walkabout Foundation, Cilsa y la Fundación del Banco Nación. Me llena de felicidad haber entregado las sillas con una mirada federal a quienes más necesitan. Una silla es sinónimo de inclusión, de una vida mejor, de igualdad de oportunidades. Es un sin fin de posibilidades. No es tan solo un objeto, es un antes y un después en la vida de las personas”, expresó la Primera Dama, Fabiola Yañez, quien agregó “Esta silla les brinda libertad, autonomía, alimenta su autoestima porque pueden valerse por sí mismos en muchas tareas, por ende también, su dignidad. Pero sobre todo los acerca a ir a estudiar, a ir a trabajar, a ir a aprender un oficio, a hacer deporte, a estar al aire libre. Algo que quizá para nosotros sea una nimiedad, pero hay muchas personas que están obligadas a quedarse postradas en una cama, en una habitación porque simplemente no tienen una silla de ruedas. Saber que toda gestión que se haga nos acerca a lograr al menos resolver una necesidad, me da la motivación para continuar en ese camino. Esto es solo el comienzo, vamos por la segunda etapa de este importante sueño, vamos por 300 sillas más.”, finalizó la Presidenta Honoraria de la Fundación BNA, Fabiola Yañez.

Durante la donación, también fueron entregadas sillas posturales que son muy difíciles de conseguir en el país. Gracias al trabajo de la Fundación del Banco Nación y la gestión de Fabiola junto a otras fundaciones, ya se lograron entregar 50 de estas sillas en diferentes lugares del país.

“Hace 30 años que ando en silla de ruedas. Es la primera vez que tengo una silla de ruedas que es mía, todas las que tenía eran prestadas, sillas que no se podían ni usar. Ahora se me va a hacer todo mucho más fácil” dijo Sonia, de 46 años de edad, de la localidad bonaerense de Pilar, que recibió una silla de ruedas donada por Fundación Banco de la Nación Argentina.

Las sillas de ruedas entregadas fueron las “Rough Rider”, que cuentan con un equipamiento especial que permite la plena comodidad de la persona que la utiliza. Tienen un apoya brazos anatómicos, respaldo ajustable a los requerimientos del usuario. Ruedas delanteras anchas, que permiten circular por cualquier tipo de terreno. Almohadones anti escaras, herramientas de mantenimiento y ejes.

Los ajustes de las silla permiten lograr el tamaño correcto y garantizar el calce óptimo del usuario, validar la postura, tamaño, presión, altura al apoyapiés, altura del respaldar, para que el usuario pueda sentarse erguido.

Silvia Carranza, presidenta de CILSA, “Qué importante es crear vínculos entre las personas y las organizaciones, esto hace que nos fortalezcamos y que seamos mejores personas. Esto se logró gracias a la gestión de la Fundación del Banco de la Nación Argentina a través de su presidenta honoraria, Fabiola Yañez. Fue una gestión que hizo en el exterior para fortalecer a las necesidades que podemos cubrir en la Argentina. Estamos muy felices de poder hacerlo”.

Walkabout Foundation trabaja desde el año 2013 en la Argentina, con sus gestiones ya lograron donar más de 1.140 sillas en todo el país.

Foto: TELAM