Prefectura Naval dispone de medidas de seguridad ante la presencia de una Ballena Franca Austral

Se establecen las siguientes Zonas de Navegación y Distancias recomendadas ante el avistaje de cetáceos: a menos de CINCUENTA (50) metros “ZONA EXCLUYENTE”; a menos de CIEN (100) metros “ZONA NO RECOMENDABLE”; a menos de DOSCIENTOS (200) metros “ZONA DE PRECAUCIÓN”; a TRESCIENTOS (300) metros “ZONA DE OBSERVACIÓN” y a CUATROCIENTOS (400) metros “ZONA SEGURA”, ver anexo 1) adjunto al presente documento.

En caso de avistaje disminuir la velocidad al mínimo compatible con la maniobra del buque o embarcación y mantener una distancia prudencial mínima de al menos DOSCIENTOS (200) metros; y sin detener la marcha, adoptar recaudos de vigilancia, evitar colisiones y/o aproximaciones a distancias inferiores a la indicada en el inciso c), enfáticamente durante la época de mayor presencia (de junio a diciembre).

En caso de detectar la presencia de un espécimen a una distancia menor que la indicada, deberá: esperar; NO acercarse por la cola; NO acercarse por la cabeza y NO cruzar por la cabeza. En caso de tener que alterar indefectiblemente el rumbo de la embarcación, disminuir la velocidad de la manera indicada en el inciso anterior y cruzar por la cola; ver anexo adjunto al presente documento.