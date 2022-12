La Posta Mundial, cómo quedaron los octavos, lo que hay que saber de Argentina y Uruguay afuera

En un ratito comienzan los octavos de final, con el partido entre Paises Bajos y Estados Unidos. Luego jugarán Argentina contra Australia.

En este informe repasamos lo que pasó ayer con la eliminación de Uruguay, la derrota de Portugal, y también adelantamos lo que puede pasar en la formación del equipo argentino.

También repasamos cómo quedaron los octavos de final, con Brasil que terminó clasificando primero por diferencia de gol, y Corea del Sur desbaratando las chances de que Uruguay pase a la siguiente fase.



Los octavos

SABADO 3, 12 HS

Países Bajos (1° A) vs. Estados Unidos (2° B)

SABADO 3, 16 HS

Argentina (1° C) vs. Australia (2° D)

DOMINGO 4, 12 HS

Francia (1° D) vs. Polonia (2° C)

DOMINGO 4, 16 HS

Inglaterra (1° B) vs. Senegal (2° A)

LUNES 5, 12 HS

Japón (1° E) vs. Croacia (2° F)

LUNES 5, 16 HS

Brasil (1° G) vs. Corea del Sur (2° H)

MARTES 6, 12 HS

Marruecos (1° F) vs. España (2° E)

MARTES 6, 16 HS

Portugal (1° H) vs. Suiza (2° G)



Los eliminados

Los que quedaron afuera en la fase de grupos son Ecuador y Qatar (grupo A), Irán y Gales (B), México y Arabia Saudita (C), Túnez y Dinamarca (D), Canadá y Bélgica (F), Costa Rica y Alemania (E), Ghana y Uruguay (H), y Serbia y Camerún (G).