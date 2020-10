La política digital de la gestión municipal de Juan Pablo Luque se hizo eco a escala nacional

Con una precisa disertación en el foro “GovTech- El Futuro del Gobierno Digital en Argentina”, el intendente Juan Pablo Luque presentó el plan integral de modernización que se viene desarrollando en la ciudad y que se debió acelerar con la llegada del Coronavirus a través de acciones concretas para el uso de nuevas herramientas informáticas, simplificación de trámites online y aplicaciones móviles para estar más cerca del vecino. Además, anticipó los desafíos próximos para posicionar a Comodoro Rivadavia como ciudad referente en desarrollo e innovación a través del Polo Tecnológico.

Con la creación de la Subsecretaría de Modernización y Transparencia, el gobierno local logró una estrategia positiva para afrontar los tiempos de pandemia y que traspasó la frontera local, provincial y se hizo eco a nivel nacional. Con ello, las firmas internacionales OS City y Prince Consulting, invitaron a la Municipalidad de Comodoro Rivadavia en la figura de su mandatario comunal, Juan Pablo Luque, a disertar sobre los desarrollos tecnológicos puestos en marcha al servicio de la comunidad.

Es importante mencionar que, entre los seis primeros meses del 2020, el Ejecutivo local logró la elaboración de 19 proyectos, 9 finalizados y en marcha para poder atender la demanda de modernización administrativa y participación ciudadana, con datos abiertos que permitieron crear la primera oficina virtual de Defensa al Consumidor de la provincia de Chubut, el mapeo comercial interactivo y las aplicaciones móviles sobre el COVID-19, entre otras herramientas más.

El encuentro virtual se realizó este jueves por la mañana, a través de la plataforma hoping.to, donde Juan Pablo Luque fue convocado junto al intendente de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suárez, y su par de General Pico, Fernanda Alonso; bajo la moderación de Lucas Jolías, director de OS City.

La disertación fue dividida en varias etapas y desde Comodoro Rivadavia, el mandatario comunal tuvo dos intervenciones minuciosas donde dejó plasmado sus ejes de gestión acerca de la importancia de la tecnología y la modernización en el sector público y, por otra parte, cómo se lleva a cabo el proceso en un contexto difícil por la pandemia mundial y los desafíos que se vienen para poder consolidar un Estado abierto, moderno, transparente y cerca del vecino.

Mecanismos y tecnología para facilitarle la vida a la gente

En primera instancia, el intendente Luque valoró la rápida implementación de mecanismos para que los vecinos puedan acceder a los servicios municipales y tener respuestas rápidas a sus problemas en medio de la crisis que provocó el Coronavirus. “En mi caso particular estoy en mi casa actualmente transitando la enfermedad lo que hace que viva en carne propia la situación y ver lo acertada que fue la decisión política de crear una Subsecretaría de Modernización y Transparencia dentro de la estructura municipal”, expresó.

Seguidamente, manifestó que “era necesario para poder acelerar los tiempos, llegar al vecino de forma rápida y solucionar los problemas cotidianos, teniendo un contacto permanente y no un sistema burocrático que muchas veces genera molestias para el contribuyente”.

“Entre las acciones, se logró desarrollar un escritorio virtual sobre todo en el sector de Economía, para que los empleados públicos puedan avanzar con el trabajo desde sus hogares y, a su vez, se crearon aplicaciones móviles para poder atender la demanda del vecino en cuanto a servicios o también para el seguimiento y cumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio”.

En ese sentido, Luque ponderó la creación de la “primera página de Chubut para Defensa al Consumidor; sabemos que las relaciones comerciales en estos últimos tiempos fueron complejas y nos pareció importante poder avanzar en este tema para que tenga incidencia y respuesta desde el Estado”.

Otro de los puntos centrales de su discurso, tuvo que ver con la descentralización del Estado, a lo que el mandatario señaló como “una de las premisas al momento de asumir mi mandato. El ejido urbano de Comodoro Rivadavia es muy extenso, somos una ciudad petrolera con cientos de yacimientos que han ido generando un problema dentro del territorio en cuanto a la tecnología y que, gracias a esta descentralización de servicios, se logró tener un contacto más personalizado, rápido y fácil con el vecino”, comentó.

Desafíos y acciones

Reconociendo que la pandemia mundial atravesó la realidad social de la población comodorense, el intendente reveló algunos de los desafíos a afrontar en el futuro próximo y que tienen que ver con el desarrollo de la conectividad y la aplicación de un tablero de control de gestión, entre otros proyectos más.

“Desde la modernización del Estado creo que el COVID-19 nos ha generado diversas necesidades y una gran dependencia del Municipio en muchos aspectos, desde la demanda social que creció 15 veces más de lo habitual por personas que hoy no pueden acceder a la canasta básica de alimentos, hasta la conectividad a Internet que es totalmente diferente a lo que puede ocurrir en el centro de Argentina”, explicó.

En ese marco, afirmó que “no es lo mismo vivir en el interior del país donde la conexión es distinta; hoy no tenemos clases y es una cuestión esencial de mi gestión de gobierno poder invertir en una mejor conectividad para que los chicos tengan mayores posibilidades de acceso” e indicó que “todavía estamos peleando y trabajando para poder tener un tablero de control de gestión para profundizar en información pública y transparencia de datos”.

Polo tecnológico: la apuesta del gobierno para el potencial industrial local

En relación a otro de los grandes desafíos, Juan Pablo Luque expuso que “mi ciudad es industrial y tiene un potencial y movimiento increíble. Junto a Neuquén son las dos cuencas productivas de petróleo más importantes y que comparte también con Mendoza, manteniendo un movimiento laboral fundamental”.

“Justamente ayer –reveló-, avanzamos con el proyecto del Polo Tecnológico y hemos decidido destinar más de 100 millones de pesos al presupuesto del año próximo para la creación de los primeros inmuebles que requiere la iniciativa. Sabemos que no sirve solo un inmueble, sino también todo lo que pongamos de tecnología y el trabajo articulado con distintos estamentos tanto del ámbito público como privado para darle mayor contenido”.

De esa manera y finalizando la disertación, Luque manifestó que “todas estas estrategias de nuestro plan digital de gestión se fueron logrando por sensibilidad, sentido común y pregonando lo que por estos tiempos es trascendental para una sociedad y que tiene que ver con la responsabilidad individual y colectiva”.