«La política del gobierno de Chubut generó una verdadera catástrofe educativa»

La regional zona sur de la ATECh le recordó a la minsitra de Educación, Florencia Perata, el estado en el que se encuentra un número importante de escuelas que, junto con el retraso del pago de salarios, impide que haya clases presenciales en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly.

» La política del gobierno ha generado en los últimos años una verdadera catástrofe educativa. Los numerosos incumplimientos a las obligaciones que la ley estipula, sumados a la pandemia dan como resultado una enorme pérdida de días de clase», comienza el texto de la nota que iba a ser entregada en mano a la ministra quien, al enterarse de esa intención, cambió la agenda que desarrolla en la ciudad para no recibir a los sinedicalistas.

La regional aseguró que en el relevamiento de condiciones edilicias y de aplicación del protocolo jurisdiccional «seguimos observando demoras injustificables en la reparación de las escuelas, y en términos generales en el cumplimiento de la LEY I Nº 660 de “Escuelas Dignas y Seguras”. Se observan a partir de ello, obstáculos importantes para llevar adelante una presencialidad segura. Sólo a título informativo mencionamos las escuelas nº 704, 197, 221, 755, 160, 203, 161, 799, 23, 34 y anexo 797, entre otras.».

También se define como grave » la problemática generada por la falta de personal operativo. Si esto no se revierte, resultará imposible garantizar la higiene necesaria para una presencialidad segura», y se recuerda que numerosas familias de estudiantes y de docentes tienen conectividad cero con lo que no se puede llevar adelante » la educación en la virtualidad. No tenemos noticia de que el Ministerio de Educación haya avanzado en alguna solución en lo que va de la pandemia», apuntaron.

En la nota, la regional también se refirió a los descuentos por retención de servicios, que son violatorios a los derechos laborales, los cierres de cursos y el incumplimiento a la normativa e irregularidades que perjudican a docentes con enfermedades propias o de familiares a cargo.

Finalmente respecto al salario, el gremio docente en Comodoro recordó que «la deuda salarial no es el único problema que sufrimos por incumplimientos del gobierno que usted integra: la inflación devalúa cada día nuestro salario. Cada vez más docentes se encuentran por debajo del a línea de pobreza ya que el costo de vida se ubica – como mínimo – en $67000, y un docente ingresante con un cargo alcanza apenas los $40.000. Como se ha expresado en reuniones paritarias, es imprescindible una recomposición salarial que recomponga el poder adquisitivo. Desde enero de 2020, última recomposición realizada, la inflación acumulada es superior al 46%, lo que da cuenta de la gravedad de la situación», concluyeron.