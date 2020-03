La Policía no alcanza para controlar todos los barrios de Comodoro

Las fuerzas de seguridad hacen gran esfuerzo para tratar de que Comodoro cumpla con su cuarentena pero no llegan a hacerlo con su totalidad pero no logra llegar a todos lados. Es que la gran cantidad de personas escapa a la posibilidad de control de los agentes. Así en los barrios más alejados del Centro de Comodoro como se pasean perros en la plaza o se hace deportes en espacios públicos como el Liceo Militar.

En el Centro también se observa como muchos automovilistas circulan a baja velocidad paseando aun sabiendo que está prohibido. Otros simplemente caminan abrazados y se detienen a mirar vidrieras. Todo parece indicar que los vecinos no se dieron cuenta de la magnitud del coronavirus y qué consecuencias puede traer su contagio.

Si el transito es similar al de un día feriado o al de un domingo, en la periferia es prácticamente normal como cualquier día de la semana. En los barrios populares de esta ciudad no respetan ninguna de las normativas y los comercios abren normalmente. En algunos casos solo se deja a pasar dos personas por turno pero no se hacen filas y se reúnen una gran cantidad de vecinos sin respetar la distancia de uno o dos metros, que está establecido para no contagiarse del coronavirus. Es verdad que los efectivos policiales patrullan la zona pero poco pueden hacer con ante la gran cantidad de personas.

Los espacios públicos de los barrios también funcionan libremente. Es que plazas y playones deportivos siguen siendo utilizados como un día normal y los partidos de fútbol son una constante en los barrios alejados de esta ciudad.

Es verdad que las fuerzas de seguridad doblegan sus esfuerzos a través de patrullas y agentes caminando pero nada es suficiente. No logran controlar la cantidad de gente que decide salir de sus hogares para hacer sus compras o caminar.

Así, un patrullero recorre las calles céntricas para tratar de hacer entender a la población que la mejor manera de combatir el COVID-19 es quedarse en su casa para cuidar su salud y la de sus familias.