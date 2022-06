La Oficina Anticorrupción quiere saber si el Ministerio de Salud controla la prohibición del cobro de plus médico

El titular de la Delegación Regional Puerto Madryn de la Oficina Anticorrupción, Eduardo Conde, solicitó información al Ministerio de Salud de la provincia sobre la aplicación y efectos de lo establecido en la Ley XVIII N° 101, que, entre otras acciones, prohíbe del cobro de plus por los servicios prestados por los profesionales de la salud, por sobre aquellos aranceles convenidos entre las obras sociales y los profesionales médicos

u organizaciones gremiales que los agrupen.

En función de que “el Ministerio de Salud de la Provincia es la autoridad de aplicación de la esta norma, que se encuentra vigente desde el 20 de septiembre de 2019, por lo que queremos saber también si fue creado el

cuerpo de inspectores que debe abocarse a inspeccionar los lugares en que brindan sus servicios los prestadores de las diferentes obras sociales, a fin de detectar si se comete lo que la ley prohíbe”, explicó Conde.

Con el impulso de que la ley orgánica de la Oficina Anticorrupción impone actuar en prevención e investigación de conductas que puedan implicar irregularidades funcionales y/o incumplimiento de los deberes de funcionario público, Conde requirió información respecto a “si se cumple

aquello que la misma normativa –Ley XVIII N° 101- ordena: que el Ministerio debe proveer, en cantidad adecuada, cartelería con la

inscripción ‘El cobro de plus médico es ilegal. Denúncielo’, la que debe ser exhibida en lugar visible tanto en centros ambulatorios como de internación”.

Y, por último, también pidió saber “si han existido denuncias respecto del cobro indebido del denominado plus médico y cuáles fueron las acciones emprendidas como consecuencia de dichas presentaciones”.