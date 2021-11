La multisectorial feminista exige la condena perpetua para Asencio

La Multisectorial Feminista de Comodoro Rivadavia exigió la condena perpetua para Miguel Asencio, el femicida de Claudia Daniela Velasco, y reiteraron su pedido para que se declare la emergencia en violencia de género y que el Estado vuelque más presupuesto y acciones para evitar que las mujeres sigan siendo asesinadas.

«El viernes 5 de noviembre nos sacudió la terrible noticia del femicidio de Daniela, mujer, madre, comunicadora y docente. Esto nos duele, de la misma manera que nos dolieron otras víctimas. Por eso, como siempre, marchamos exigiendo justicia y acompañando a sus familiares. En este marco nuevamente reclamamos que la investigación y el proceso judicial se realice en el marco del paradigma de los derechos humanos y con perspectiva de género», recordaron.

De inmediato, la multisectorial expresó su preocupación por las» declaraciones de los funcionarios judiciales que ventilan detalles innecesarios sobre el caso, pero más aún su posición frente a lo que es claramente un femicidio, un asesinato por la condición de mujer de Daniela. Recalcamos que la violencia de género es una problemática social, cuyo peor desenlace son los femicidios y que se sostiene en estructuras y formas de organización que habilitan, naturalizan y avalan conductas violentas basadas en el género de las personas», agregaron.

Se señaló que «en Argentina, en octubre de este año, un hombre asesinó a una mujer cada 20 horas. Para llegar a esta instancia sabemos que hay responsabilidades de parte del Estado y los gobiernos. El proceso burocrático que implica la denuncia obstaculiza el acceso a la justicia, tanto fiscalía como las comisarías se niegan a tomar las denuncias, no se inician los procesos judiciales, las instituciones no protegen a las víctimas de sus victimarios; en Comodoro Rivadavia solo tenemos dos comisarías de la mujer y una de ellas es inaccesible para la mayoría de las mujeres de zona sur».

En el mismo tono , la multisectorial resaltó que «el contexto de crisis económica y pandemia, no sólo fue el escenario ideal para que los casos de violencia se incrementen, también fue más difícil acceder a todos los servicios sociales y judiciales, En este marco la situación económica que enfrentan las mujeres es preocupante, ¿Cómo alejarse del victimario, con hijes, y muchas veces sin vivienda?.»

Reclamos al Estado y de emergencia en violencia de género

«Existe corresponsabilidad que se ve en acciones, se traduce en políticas públicas, se mide por las prioridades que se establecen y los recursos que se asignan. Estamos convencidas de que la ausencia del Estado, plasmada en política pública, es el gran responsable del femicidio de Daniela y el de todas las que nos faltan. En Comodoro Rivadavia desde la Secretaría de la Mujer. Género, Juventud y Diversidad se brindan charlas de concientización, pero claramente esto no es suficiente. Esa entidad debe implementar acciones concretas que garanticen la prevención de la violencia de género, entre otras las reuniones con las organizaciones suspendidas; nosotras ponemos el cuerpo en las calles para impedir la invisibilización y el silencio», agregaron.

En el ámbito provincial «seguimos reclamando una Ley de Emergencia que atienda los casos de violencia y que asigne presupuesto para la construcción de casas refugio acorde a la población en cada localidad de la provincia, así como la efectiva implementación de la ESI en todo el sistema educativo. No podemos dejar de mencionar la situación de precariedad del sistema sanitario. Daniela fue trasladada en un vehículo particular por sus compañeras de trabajo y vecinos porque la ambulancia no llegó, a pesar de estar a pocas cuadras del Hospital Regional. Aun el reclamo de la comunidad educativa del Colegio Perito Moreno: «Pedimos que nos cuiden, y la prevención es cuidar».

«En estos días nos organizamos para conmemorar el #25N, el Día Internacional contra la Violencia de Género, y lamentablemente nos encontramos sumando un nuevo nombre a la lista de femicidios; en ese marco realizaremos actividades de visibilización y reclamo. Convocamos a sumarse activamente. El lunes 15 de noviembre nos encontraremos a las 17:00 en el paseo costero para realizar una, intervención en el espacio público», concluyeron.