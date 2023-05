La militancia pide fórmula compartida entre Sampaoli y Macharashvili

Un número importantes de militantes justicialistas se hicieron presentes hoy en el Consejo de Localidad Justicialista, para reclamar públicamente la fórmula compartida a la intendencia entre el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli, y el viceintendente, Othar Macharashvili.

Además de los cánticos, con los que pidieron la unidad, en la casa peronista de la calle Sarmiento se firmaron avales, que son importantes para que la eventual fórmula compartida se cierre en tiempo y forma y de esta manera evitar una interna, que puede dejar consecuencias de caras a la general.

«La militancia que hoy está presente aquí es la que nos marca un poco el camino de una fórmula que ya está constituida a nivel provincial con Luque-Sastre a la gobernación», señaló la titular del Consejo de Localidad, Judith Jozami.

Cuando se le preguntó por el supuesto orden de la fórmula a la intendencia, la ex concejal aseguró que «eso lo tienen que definir ellos. Una cosa es el pedido de la militancia y otra cuando la fórmula se clarifique. No queremos adelantarnos ni generar ningún tipo de imprudencia. Como autoridad de la mesa partidaria no puedo expresarme sobre el orden de los nombres, pero estoy convencida que tendremos lista de unidad. Hablo como militante y está claro que todos tenemos que acompañar a los candidatos que se presenten», señaló.

» Ojalá haya lista de unidad, que es lo que queremos todos. Por otro lado, está claro que el peronismo sigue trabajando para poner al país de pie, y para eso realiza acciones concretas como el aumento ya jubilados», acotó.

«El pueblo entiende que estamos aún trabajando para salir del endeudamiento que nos dejó Macri y la pandemia que limitó dos años la acción del gobierno. También sabe y debe recordarse, de manera permanente, que el peronismo siempre elige y lleva adelante políticas que le dan beneficios a la gente. El pueblo tiene que dejar de estar dormido y no llevarse por los discursos de candidatos que siempre trabajan en contra de la Argentina y su gente», concluyó.