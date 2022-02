La maravillosa interpretación de Elina Rodríguez del himno

María Elina Rodríguez fue quien interpretó el himno nacional con leguaje de señas durante el acto del 121 aniversario de Comodoro Rivadavia.

En diálogo con LU4 expresó que “El hecho de cantar el himno suma emoción y cantarlo en lenguaje de señas le suma más emotividad”.

“Desde chica me llamaba la atención el lenguaje de señas por televisión, lo que no era muy habitual, y un día vi a dos personas comunicándose a través de señas en un colectivo y me dieron muchas ganas de aprender”, relató.

“Estudié durante bastante tiempo en un instituto Effata y también me dediqué a la interpretación. Hay varios lugares donde poder aprender y las personas sordas pueden hacerlo de manera gratuita”, explicó.

Rodríguez sostuvo que “Se esta tratando que el gobierno reconozca la Ley de la lengua de señas y que no tenemos un aval de Nación en el título que conseguimos cuando estudiamos, pero además en la Patagonia no tenemos la carrera”.

La nota: