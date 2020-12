La madre de Vázquez provocó desmanes por la absolución de Vargas

Pasado el mediodía del presente viernes el tribunal compuesto por los jueces Mónica García y Mariano Nicosia, y con el voto del juez Rosales redactado, comenzaron a leer el veredicto de responsabilidad penal y antes que concluyeran, la madre de la víctima Olga Cañupan se descompensó y comenzó a provocar desmanes en el interior de la sala de audiencias.

En su verdecito los jueces consideraron que no se advierte lesión laguna sobre las garantías y derechos de la imputada. También encontraron infundadas las denuncia de la defensa que se habría violentado el principio de debido proceso, doble persecución penal y mucho menos el de juzgamiento en plazo razonable. Ya que Vargas no fue sujeta como imputada en ningún trámite anterior relacionado a esta causa. Corresponde por ello no hacer lugar a la nulidad impetrada por la defensa.

Los jueces sostuvieron que “nosotros entendemos que la persona que ha sido considerada víctima de un delito, debe ser siempre respetada, siempre acompañada, que el trabajo de los fiscales, por una parte y los jueces por otra debe ser que la víctima y la imputada tenga una respuesta objetiva, imparcial, honesta”. Es la prueba la que determina en definitiva si una persona debe ser o no declarada penalmente responsable.

Así el tribunal dio por acreditado la existencia de un enfrentamiento previo entre facciones de la UOCRA de ésta ciudad, dentro de la comisión directiva del Gremio, protagonizada por Gortari y Silva. Ese enfrentamiento se desarrolló de manera violenta y armada entre Claudio el gallo Vera y la familia Vázquez. Ambos bandos se proferían mutuas amenazas. Había una conquista sensual promovida por Vázquez con Vargas y que Vargas mantenía una relación con Claudio Vera. La tarde del hecho Vázquez se retira de la casa de un amigo y partió a su encuentro con Vargas al predio del Club deportivo Roca. Se pudo corroborar que el predio estaba en un punto intermedio de sus domicilios. Néstor y Brenda mantuvieron su encuentro en el Club, siguió fumando marihuana pero compartiendo con Vargas. Una persona tercera se hizo presente en el lugar y disparó a zonas vitales de Néstor Vázquez. A posterior con el damnificado dándole la espalda este efectuó un segundo disparo en una de sus pulmones. Luego en el piso le victimario le asestó un tercer disparo en la cabeza.

“No se pudo probar en juicio la cantidad de personas que ejercieron violencia sobre Vázquez, ni su identidad, ni si hubo algún rol de relevancia criminal en la acusada en el episodio que terminara con la vida de su amante”. Ni qué contenido y alcance concreto tuvo su intervención en el hecho, aseguraron los jueces. “Solo pueden dar por probado que Brenda Vargas estaba en el lugar donde se desencadenó el homicidio de Néstor Vázquez, perpetrado por una o varias personas distintas a ella”. Así el remedio no pude ser otro que el de la absolución, por orfandad probatoria, concluyeron los jueces.

En ese momento comienzan los desmanes de Olga Cañupan y se interrumpe la lectura del veredicto.

El tribunal de debate fue integrado por Mónica García, Mariano Nicosia (en forma presencial) y Alejandro Rosales (éste último emitió su voto por escrito); por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Camila Banfi, fiscal general; la querella en representación de la madre de la víctima Olga Cañupan fue ejercida por Olivia Cortez. La defensa de Vargas por su parte fue ejercida por Mauro Fonteñez y Fiorella Picón, abogados particulares de la misma. Asimismo acompañando y asistiendo a la familia de la víctima asistió una profesional del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD).