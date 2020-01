La lucha por los  derechos va dando frutos

“Tengo 37 años pero parezco muchos menos”, dijo Torrente, entre risas, cuando habló hoy con La Posta Comodorense Radio, quien se interesó en la historia, no como rareza sino como un claro avance de la integración a la sociedad de las personas trans.

Torrente ingresó el seis de diciembre a ese puesto de trabajo que necesitaba, como mucha gente, pero que se le negaba más que a otras porque la discriminación es hoy moneda corriente y margina a varios pero sobre todo a quien eligen ser otra, cambiar de cuerpo, de nombre y de sexo.

“Estoy feliz porque esto no solo es bueno para mi, sino que es logro para todas. Lamentablemente, esta misma sociedad es la que prácticamente nos obliga a hacer cosas que no queremos para vivir. Hoy, en base a esa lucha por la integración y reconocimiento, hoy tengo un trabajo normal, en la que se me trata como corresponde y donde realmente me siento muy cómoda”, remarcó.

Además de esas cosas que no quería pero que tuvo que hacer para vivir, Yazmín durante 10 años trabajó en el petróleo. “Era soldadora de primer nivel y trabajaba mejor que muchos pero estamos hablando de un mundo realmente machista, como es el del petróleo. Así que, pese a que hacía un buen trabajo, tuve que aguantar muchas cosas”.

“La discriminación existe y es constante. Yo la sufrí mucho cuando todavía no tenía mi nuevo nombre, el femenino. Cada vez que iba a hacer un trámite me sentía muy mal y generalmente me hacían sentir peor. Desde que soy Yazmín en el documento, la historia comenzó a cambiar”, recordó.

Yazmín ingresó al Concejo, como también lo hicieron otras 9 personas trans en otros lugares del municipio a partir de la ordenanza que estableció el cupo que obligatoriamente debe cumplir la Corporación Municipal.

Esa normativa, tal vez, comenzó a “escribirse” hace más de 20 años cuando una de las personas a las que Torrente agradece, Daniela Andrade, comenzó a pararse – con un grupo de compañeras- en la esquina del Concejo a mostrarse y luchar por ese sueño simple pero complejo a la vez: ser aceptadas como mujeres, con sus particularidades y necesidades.

Hoy, en base a esa lucha de quien continúa siendo el referente de género e integración del municipio, Yazmín tiene una nueva vida y sabe que las que vienen tendrán un camino allanado, porque la discriminación continuará pero ya se ven los frutos y esos derechos conquistados y paridos en la calle y en la lucha.