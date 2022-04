La Lista Violeta se presenta como una alternativa para el verdadero cambio en el SOEM

El próximo 5 de mayo, los afiliados al Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM), después de mucho tiempo, tendrán la oportunidad de poner al frente del gremio a compañeros y compañeras que garanticen su defensa y representatividad. En esa línea de trabajo, la Lista Violeta, integrada en su mayoría por miembros que por primera vez se involucran en la actividad sindical, se posiciona como la alternativa para un verdadero cambio en la conducción gremial.

A diferencia de las otras dos propuestas que disputarán las elecciones, la Lista Violeta pone especial énfasis, en igual medida, en las 22 personas que integran la fórmula, entre candidatos a secretarías, vocales y revisores de cuentas; entendiendo que todos tendrán la misma carga de responsabilidades en el trabajo que demandará la conducción del SOEM.

Además, cabe destacar que está integrada en un 70% por mujeres y el 30% restante por hombres; lo que significa que, en este caso, la mujer no fue convocada a participar para cumplir con un cupo establecido, sino que fue llamada a involucrarse según sus aptitudes, visión, profesionalidad y capacidad de acción en territorios.

Los ejes de trabajo que caracterizan a esta Lista son la apertura en las afiliaciones para la representatividad y defensa de todos los que se desempeñan en el Municipio; la necesidad de reincorporar la figura del delegado gremial; creación de nuevas secretarías gremiales; acceso a la salud; convenios con comercios; viviendas, cultura y deportes; y atención a los jubilados.

“Estamos convencidos de que podemos construir el sindicato de puertas abiertas que todos necesitamos”

La candidata a secretaria General, Fabiana Montenegro hizo hincapié en las propuestas que posicionan a la Lista Violeta como una opción para un verdadero recambio en el SOEM; y explicó cómo se aunaron esfuerzos y voluntades para ofrecerle esta alternativa a la familia municipal.

En ese sentido, comentó que “la Lista Violeta comenzó a armarse el año pasado bajo la denominación de Agrupación 27 de Septiembre -en alusión a la fecha de creación del SOEM- con compañeros y compañeras que sentían que nos merecemos otro tipo de sindicato. Este año de cara a las elecciones -continuó- tuvimos la apertura de escuchar a otros que también querían presentar su propuesta; y en ese marco, nos dimos cuenta de que la Lista que encabezaría Marcela Yturrioz, la Celeste, perseguía los mismos objetivos que nosotros, por lo que decidimos unirnos candidatos de una y otra para conformar la Lista Violeta”.

Esa flexibilidad de trabajo, asegura Montenegro que es el pilar para un gremio que se levante entre todos y para todos. “Estamos convencidos de que podemos construir el sindicato de puertas abiertas que todos necesitamos y nos merecemos”, afirmó; indicando que “en diálogo con compañeros/as de distintos sectores, todos coinciden en que necesitan un gremio más presente y que vele por la representatividad de cada uno de ellos, ya sea un trabajador en calidad de beca, pedidos por honorarios, contrato o de planta”.

Sobre esto último, explicó que “el Estatuto N° 1 del SOEM obliga al gremio a actuar por cuenta y en representación de todos los trabajadores que presten servicios en la Municipalidad, en relación de dependencia, planta permanente, transitoria, contratados o en cualquier otro carácter. Esto no se está cumpliendo y nos han hecho creer que solo unos pocos podían tener acceso a la afiliación y a la representatividad”. En ese orden, desde la Lista Violeta se propone la inmediata apertura en afiliaciones.

Delegado gremial

Otra de las acciones que fortalece la relación entre un sindicato y sus trabajadores es la figura del delegado gremial, lamentablemente perdida en estos últimos años de conducción sindical.

Al respecto, el candidato por la Secretaría Gremial, Gustavo Camino dijo que “debemos recuperar la figura del delegado gremial porque es la herramienta que permite al sindicato permanecer en el territorio y saber lo que pasa y lo que se quiere en cada sector de trabajo. De esta manera -continuó- también se puede proceder al armado de una propuesta salarial con el consenso de cada rincón del Municipio, podemos asesorarlos en el armado de los organigramas e intervenir cuando no gocen de condiciones dignas para el desarrollo de sus tareas”.

“Un sindicato debe funcionar como una madre para los trabajadores, velar por sus intereses, defenderlos y acompañarlos en el cumplimiento y la efectivización de sus derechos. La conducción gremial tiene que ser la que reivindique la figura del empleado municipal”, subrayó Camino.

Adhesión a la COEMA y a la Federación de Sindicatos Municipales del Chubut

La adhesión a la Confederación de Obreros y Empleados Municipales de Argentina (COEMA) y a la Federación de Sindicatos Municipales del Chubut es la propuesta que encabeza la candidata a la Secretaría de Cultura y Turismo, Marcela Yturrioz; como alternativa para beneficios vinculados al acceso a la vivienda, la salud, la cultura y el turismo, entre otras cosas, destinados al empleado/a y su familia.

La COEMA es la organización sindical que agrupa a todas las Federaciones de Trabajadores Municipales de las provincias y la Federación de Sindicatos Municipales del Chubut cumple una función similar, pero a nivel provincial. Sobre el tema, Yturrioz recordó que “hace muchos años, el SOEM estuvo adherido a estas organizaciones, pero de un momento a otro se dejaron de hacer los aportes correspondientes y el empleado municipal perdió el acceso a beneficios básicos que se ofrecen y garantizan desde cualquier sindicato”.

“La idea es recuperar estos vínculos que facilitan las gestiones para el acceso a planes de vivienda, convenios en materia de turismo, educación y kits escolares, entre otros tantos ejemplos que podemos dar. Asimismo, son lazos de trabajo que otorgan fuerza y sostén a cualquier reclamo que se haga desde el SOEM y con esa certeza queremos organizarnos para dar pelea a la situación que vivimos en cuanto a la obra social y la atención de la salud”, dijo.

Atención al afiliado

Bajo la consigna de un “sindicato de puertas abiertas” se plantea la necesidad de mejorar la atención al afiliado; y en esa línea, las propuestas se elaboran desde la Secretaría de Acción Social, con Adriana Luengo como candidata a ese espacio.

Luengo explicó que para atender las demandas de los trabajadores/as se propone la readecuación del edificio del SOEM, con la apertura de oficinas para cada una de las secretarías gremiales. “La idea es tener un sindicato abierto desde las 08:00 y hasta las 18:00 horas todos los días, y con oficinas y referentes para tratar los distintos temas en ese momento. Además, actualmente por su estructura edilicia es difícil el acceso para las personas con discapacidad y padres y madres que deben asistir con sus hijos. Somos uno de los sindicatos más viejos de Comodoro y lo mínimo que nos merecemos es una atención como corresponde”, aseveró.

Siguiendo con este tema, también adelantó que “desde la Lista Violeta tenemos la firme decisión de generar otras secretarías gremiales, como la de Deportes; la de la Mujer, Género y Discapacidad; y la de Asesoría Legal; ya que la estructura del SOEM es obsoleta y desactualizada para las demandas que tenemos los empleados municipales”.

Jubilados y Pensionados

Oscar Per, candidato a secretario Adjunto, estará al frente del espacio que tendrán los jubilados y pensionados en el SOEM. “Los jubilados y pensionados son aquellos que marcaron el camino del trabajador/a municipal, son los pioneros en la construcción del Comodoro que tenemos y se merecen ser eje de atención de nuestro sindicato”, explicó al fundamentar la importancia que tendrán si la Lista Violeta se impone al frente del gremio.

“Los jubilados y pensionados de hoy son quienes forjaron nuestro sindicato y creo que jamás pensaron que iban a ser tan relegados por la misma estructura que construyeron. En reconocimiento a su trayectoria, se merecen un SOEM que los defienda, los represente, que vele por la cuestión salarial y la atención de la salud, principalmente”, señaló Per.

Finalmente, destacó que “somos los únicos que sumamos a los jubilados a nuestros ejes de trabajo”; y agregó que “no debemos olvidar que todos los empleados y las empleadas municipales algún día vamos a formar parte de ese grupo”.

Elecciones sindicales

Por último, desde la Lista Violeta se llamó a todos los afiliados/as a participar de las elecciones sindicales el próximo jueves 5 de mayo, en el horario de 08:00 a 18:00 horas, en el Centro de Información Pública (CIP) -sita en calles Máximo Abásolo y Scocco, en la Costanera-.

“La decisión de trabajo y la capacidad de gestión la tenemos nosotros. La posibilidad de cambio la tienen a través del voto. Esperamos nos acompañen en estas elecciones y se sumen a la difícil tarea de reconstrucción del gremio que tendremos por delante”, cerró Fabiana Montenegro, dirigiéndose a cada empleado/a municipal.