La justicia debate sobre la incautación de los bienes de Carlos Barbato

Se trata de los bienes adquiridos en forma ilegal por el matrimonio Barbato, que de continuar en poder de los condenados, aumentaría la posibilidad de que se deterioren. Nadie debería beneficiarse de las acciones ilícitas es un principio reconocido por todas las tradiciones jurídicas En tal sentido, la Corte de Justicia de la Nación Argentina, tiene dicho que los jueces tienen el deber de resguardar dentro del marco constitucional estricto la razón de justicia que exige que el delito comprobado no rinda beneficios.

Dentro de este marco judicial, los jueces de garantías Marcelo Nieto Di Biase y Javier Allende resolverán en los próximos días si los bienes decomisados, a saber una casa en Playa Unión construida por Carlos Barbato y su esposa Erica Perrone y varios vehículos de alta gama, quedan en poder del Superior Tribunal de Justicia conforme una acordada vigente, lo cual permitirá la correspondiente administración y conservación. Se debe tener presente que el Juez Gustavo Castro así lo dispuso, ahora dos nuevos jueces a pedido del defensor Gabalachis revisaran esa decisión. Barbato y Perrone, fueron encontrados culpables y no deberían seguir utilizando esos bienes, según indico el Fiscal Omar Rodríguez durante la audiencia de revisión.

Seis jueces ya se pronunciaron

No obstante, lo resuelto ya por seis jueces, que fallaron con que esa casa y todos los bienes adquiridos fueron con dinero obtenido ilegalmente, por lo que busca el Ministerio Público Fiscal es que esos bienes puedan estar bajo la órbita del Superior Tribunal de Justicia de alguna manera sean reutilizados.

Se trata de un inmueble ubicado en la calle José Coronel 1264 de la villa balnearia de Playa Unión, donde aún reside el matrimonio, investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Contra la Administración Pública. Ambos fueron hallados culpables. Por el delito de enriquecimiento ilícito en carácter de autor y por ser funcionario público para Barbato, y el mismo delito como “interpósita persona” para Perrone.

Fue en un juicio oral y público con un tribunal colegiado de tres jueces y luego avalado este fallo por otros tres magistrados integrantes de la Cámara Penal de Apelaciones de Trelew. Ahora el caso se encuentra a resolución de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia, tras el recurso presentado por la defensa del matrimonio.

Posturas de defensores y fiscales

El abogado defensor del matrimonio, Fabián Gabalachis, fue quien pidió la audiencia de revisión realizada en la mañana de este miércoles ante los jueces Nieto Di Biase y Javier Allende. Fue en oposición a una resolución del juez Gustavo Castro que había ordenado el decomiso de la casa en Playa Unión y de cuatro vehículos

Argumentó que la sentencia aún no está firme, que la casa estará mejor cuidada y mantenida si se la usa, y que el “deterioro a futuro” que argumentan los fiscales no está probado. Ofreció además inspecciones periódicas y la aplicación de un seguro de caución. Gabalachis no se opuso al decomiso de los cuatro vehículos, dos camionetas Chevrolet, un auto BMW y un UTV Articat 750 centímetros cúbicos.

Por su parte, el fiscal general Omar Rodríguez y la funcionaria de fiscalía Analía Acuña destacaron las coincidencias en probar la ilegalidad por parte de los tribunales de juicio y luego de la Cámara Penal. “La culpabilidad fue ratificada por seis jueces y tiene “el doble conforme” del tribunal de juicio y luego de la Cámara Penal de Apelaciones”, destacaron.

Argumentaron también que el juez Gustavo Castro también se basó en normas vigentes y tratados internacionales referidos a la lucha contra la corrupción. “Dos tribunales probaron que la casa fue construida con dinero de origen ilegal. No pueden usarla y la Ley es muy clara cuando indica que no se puede seguir usufructuando un bien de origen ilegal. Además, por qué los autos si y la casa no?”, se preguntaron los acusadores.

El delito

Barbato y su esposa Perrone que fueron condenados a tres años y dos años de prisión condicional respectivamente. Deberán hacerse cargo, además de las costas del proceso, los honorarios de los abogados defensores. También inhabilitados de manera perpetúa para ejercer cargos públicos y deberán hacer un curso de 20 horas sobre ética pública.

Barbato fue funcionario público en el Chubut desde el año 2003, cumpliendo una gran variedad de funciones en importantes cargos en la administración pública del Chubut. Fue Gerente de Lotería, ocupó cargo en la Coordinación de Gabinete y fue asesor en la Legislatura. Desde 2015 estuvo en el IAS hasta 2019, año en que renunció. Además, cumplió funciones en el Banco del Chubut.

El Tribunal de Juicio y luego los camaristas, concluyeron en que a su paso por la función pública entre los años 2016 y 2019, Barbato se enriqueció de manera ilegal, que su esposa Perrone era consciente y tenía conocimiento de ello al administrarle los bienes que iban adquiriendo, entre ellos la compra de un terreno y la construcción allí de una casa en Playa Unión de categoría, además de varios vehículos y cuatriciclos.