La junta electoral rechazó la impugnación a la lista de Romero

La Junta electoral de Juntos por el Cambio rechazó la impugnación que, la apoderada de la lista blanca, Carolina Martínez, había efectuado a la propuesta electoral presentada por la diputada nacional Ana Clara Romero, que eligió al dirigente justicialista Guillermo Almirón como candidato a viceintendente.

El organismo eldctoral indicó que «la idea de «extrapartidario» a los fines de los establecido en la Clausula Decimo Segunda el Acta Constitutiva, contempla a todos aquellos ciudadanos que no se encuentran afiliados a los partidos integrantes de la alianza. En igual sentido, atendiendo los extremos de la presentante, no existe acuerdo con partidos municipales adherentes en la ciudad de Comodoro Rivadavia».

Por esa razón, la Junta resolvió no hacer lugar a las pretensiones de la apoderada de la lista banca, que fue inmediatamente impugada como tal por el apoderado de la lista Cmabnia Chubut, Pedro Jose Ferreyra Taviansky, quien consideró que la rpresentación de Martínez no era legitima ya que no había mostrado acreditación real.

También objetó la falta de avales del padrón Partido Propuesta Republicana (PRO) y también la falta de candidatos en los cargos de segundo y tercer vocales suplentes.

Finalmente la junta initimó a la lista blanca a presentar avales de afiiados del PRO en la cantidad mínima dispuesta en la Cláusula Décima Primera Bis del Acta

Constitutiva de la alianza transitoria Juntos por el Cambio Chubut, en el plazo general dispuesto en la presente y según las condiciones establecidas en el Reglamento Electoral.