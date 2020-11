La Junta del PJ proclamó a los candidatos de Integración

La junta electoral del PJ proclamó hoy, en Rawson, a los candidatos de la lista del Movimiento de Integración Peronista como las nuevas autoridades partidarias, tanto en el Congreso como Consejo Provincial y mayoría de Consejos de Localidad.

La decisión se adoptó luego de no oficializar la lista alternativa que se había presentado desde la Confederación de Agrupaciones Peronistas, que no contenía candidatos para todos los departamentos de la provincia y otras irregularidades.

La Junta electoral, integrada por Omar Avila, Mariana Castro, Natalia Ojeda, Miguel Chávez y Eduardo Abad, tampoco oficializó la lista de candidatos al Consejo de Localidad de Rada Tilly, presentada por Unidos por Rada Tilly, cuya presentación también consideró irregular.

También hizo lo propio con la presentada por Lealtad en Pirámides, a la que le dio el color verde.

Luego de esas determinaciones, la junta proclamó como nuevas autoridades del PJ Distrito Chubut “en las categorías de Congresales Provinciales y Consejeros provinciales a los candidatos de Integración Peronista, por tratarse de la única oficializada”.

La elección de las autoridades, entre los candidatos de Integración de cada Departamento se realizará en un plazo que no superará los 10 días, de acuerdo a lo que pudo averiguar La Posta Comodorense.

En definitiva, más allá de lo que resuelvan dentro de Integración Peronista, en el único lugar que habrá internas es en Pirámides, y será para el Consejo de esa localidad.

La lista de Integración Peronista se conformó tras un gran acuerdo entre la totalidad de dirigentes de peso de la provincia, entre ellos: Carlos Linares, Juan Pablo Luque, Gustavo Mac Karthy, Carlos Eliceche, Nancy González, Miguel “Coné” Díaz, y los “regresados al partido” Gustavo Sastre y Adrián Maderna.

La lista de Movimiento Integración Peronista, en Comodoro Rivadavia es encabezada para el Congreso Provincial por el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli, y al Consejo de Localidad por la ex concejal Judith Jozami.

Para el Consejo Provincial, de donde sale el presidente del PJ –que se elige entre los consejeros provinciales electos de cada ciudad de Chubut-, la lista es encabezada por Carlos Linares, seguido por la diputada provincial Adriana Casanovas, el secretario de Coordinación del municipio, Gustavo Fita, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, el actual titular del partido, Ricardo Mutio, y la secretaria privada del intendente Juan Pablo Luque, María José Aizpoelea.

En Puerto Madryn, el diputado Carlos Eliceche encabeza el sector al Consejero Provincial, y en Trelew la lista lleva al ex intendente y ex vicegobernador, Gustavo Mac Karthy como cabeza, seguido por Florencia Papaiani, Belén Baskovc y Gustavo Cardoso, el hombre propuesto por Adrián Maderna.