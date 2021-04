La importancia del lavado de manos

La última semana el Comité de Infecciones del Hospital Zonal Alvear comenzó una campaña de concientización y prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud, que pueden prevenirse a través del lavado de manos. La iniciativa se extenderá hasta el 5 de mayo.

Al estar próximo a conmemorarse el “Día Mundial del Lavado de Manos”, determinado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el 5 de mayo, el Hospital Alvear de Comodoro Rivadavia, en conjunto con otros nosocomio de Chubut, iniciaron una campaña sobre concientización y prevención de infecciones asociadas al cuidado de la salud, que pueden prevenirse a través del lavado de manos. Esta iniciativa se extiende desde el 16 de abril hasta el 5 de mayo.

La actividad es impulsada por el Comité de Control de Infecciones del nosocomio, que viene trabajando desde 2009. El mismo está conformado por un equipo interdisciplinario integrado por la licenciada Sandra Fretes, y en vísperas del Día Mundial del Lavado de Manos inició esta campaña para concientizar a la población hospitalaria sobre la importancia de prevenir las infecciones.

Este lunes se llevaron a cabo charlas y capacitaciones sobre esta temática. Fretes, Enfermera en Control de Infecciones (ECI), no solo charló con familiares de pacientes internados sobre los recaudos que deben tomar, sino también capacitó a personal de salud del hospital.

“Nosotros hacemos mucho hincapié en el lavado de manos porque sabemos que a través del contacto directo es donde hay un mayor riesgo de contagio, sobre todo de infecciones cruzadas, como las llamamos, que son entre paciente y paciente y que se pueden llegar a prevenir con esta medida tan práctica y tan económica que es lavarse las manos”, indicó la licenciada al Departamento de Comunicación del Área Programática Sur.

En ese sentido, recordó además, “que hay otras cuestiones a tener en cuenta en la prevención de infecciones, como son la limpieza y desinfección de los alimentos que utilizamos entre los pacientes, y los elementos que usamos con los pacientes”.

CUIDATE PARA CUIDAR

Este año, El Día del Lavado de Manos se conmemora bajo el lema, “Cuídate para cuidar”. En esa línea, Fretes, explicó a que se refiere. “Cuando hablamos del cuidado hablamos fundamentalmente del cuidado de la piel, porque como sabemos que el lavado de manos es repetitivo y nos empieza a estropear la piel. Si nos irrita, puede llegar a aparecer algún tipo de dermatitis, entonces es importante saber cómo tengo que hacer la técnica, secarse bien, que no queden restos de jabón y también el uso de cremas hidratantes, porque a través de ese cuidado yo también puedo evitar lastimaduras y cuidar así a los pacientes”.

Los cursos de Lavados de Manos se realizan en simultáneo en toda la provincia, y en algunos casos se ampliará a la comunidad. En el caso del Hospital Alvear, estarán destinados a todo el personal; desde médicos, enfermeros, camilleros, mucamas, hasta personal administrativo, cocina, mantenimiento, seguridad, choferes y también la familia, explicó Fretes.

“Es importante que la familia sepa que es parte del equipo de salud. Su responsabilidad es el cuidado de su familiar mientras está internado, dándole estas pautas del lavado de manos, los elementos que comparten dentro de la habitación y los cuidados que deben tener, porque a veces una persona que está infectada no tiene síntomas y está cursando una infección. Entonces hacemos mucho hincapié en lo que son las medidas universales; que con todos los pacientes tenemos que higenizarnos las manos, descontaminar los elementos, que no haya tantas personas en la habitación, que el ambiente esté ventilado y usar tapaboca o barbijo. Todo estos aspectos son necesarios tener en cuenta para evitar posibles infecciones intrahospitalarias. Por eso, la concientización es lo más importante, porque es el cambio de conducta. Hacerlo cuando me ven, cuando no me ven, cuando estoy solo”, sentenció la licenciada, invitando al personal de salud del hospital a participar de estas actividades.