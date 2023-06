La importancia de donar sangre para el sistema sanitario chubutense

“La sangre y los productos sanguíneos seguros, así como su transfusión, son un aspecto fundamental de la atención y la salud pública dado que permiten mejorar la salud de muchos pacientes”, resaltó el coordinador del Programa de Sangre del Ministerio de Salud de la Provincia, Sebastián Podestá.

El “Día Mundial del Donante de Sangre” se celebra el 14 de junio de cada año y en esta ocasión en particular, la OMS estableció el siguiente lema para la conmemoración del Día Mundial del Donante de Sangre: “Dona sangre, dona plasma, comparte la vida, compártela frecuentemente”, mientras que el propio Ministerio de Salud de la Nación señaló que “todos los días alguien, en algún lugar, necesita sangre para recuperar su salud”, por lo que “donar sangre es solidaridad y compromiso” y “salva vidas”.

Pueden donar sangre todos los adultos de entre 18 y 65 años de edad (o mayores de 16 con autorización de sus padres), que tengan un peso superior a 50 kilos y presenten un buen estado general de salud, no hayan padecido de fiebre ni de ninguna enfermedad durante los últimos siete días, tengan la presión arterial en los valores adecuados, no se encuentren atravesando una situación de embarazo, parto o post-operatorio, no se hayan realizado tatuajes o perforaciones durante el último año, ni hayan mantenido relaciones sexuales de riesgo en ese mismo período de tiempo.

Además, “los donantes no pueden poseer enfermedades cardíacas, pulmonares, renales, de coagulación o cánceres, ni haber tenido tampoco antecedentes de hepatitis B o C, chagas, sífilis, brucelosis o un accidente cerebrovascular, así como tampoco ser usuarios de drogas o portadores del virus VIH”, agregó.

“Entre una y otra donación de sangre debe haber pasado un plazo mínimo de ocho semanas, y es preferible que no se realicen más de cuatro donaciones al año”, aclaró el especialista, añadiendo que “lo que se extrae es un total de 450 mililitros de sangre del donante y todo el proceso no dura más de 15 o 20 minutos”.

Finalmente, Podestá destacó que “donar sangre es un acto de amor, y es por eso que invitamos a toda la población que esté en condiciones de donar a que se acerque a los Servicios de Hemoterapia de los hospitales cabecera a realizar su aporte”.

La Posta Comodorense dialogó con autoridades del Hospital Regional y reiteró los requisitos para ser donante de sangre.