La Iglesia busca poder ampliar la cantidad de fieles en misa

“La apertura de las parroquias ha sido un clamor de los cristianos católicos que practican habitualmente, casi desde hace un mes de iniciada la cuarenta; porque la parte espiritual es importantísima”, remarcó.

Lahoz indicó que “Desde finales de abril le pedimos a los intendentes de Comodoro, Sarmiento y Rada Tilly la posibilidad de abrir las iglesias y poder celebrar la misa en persona, además de la opción de hacerlo a través de internet. Buscamos que a partir de los metros cuadrados podemos instrumentar un protocolo para celebrar la eucaristía”.

Luego agregó que “Después se generó esta situación de contagios en Comodoro, mientras que en el Valle este fin de semana se permitió la asistencia de files de acuerdo a los metros cuadrados del templo, aunque los sacerdotes reciben menos personas de las posibles por seguridad”.

El obispo explicó que “No les puedo confirmar la cantidad de fieles que asistió a la eucaristía porque por cuestiones de edad me encuentro en cuarentena como carmelita descalza, pero hay familias que están en condiciones mucho peores que las mías, no sé cómo han convivido en condiciones poco favorables”.

“Desde hace un mes los templos están abiertos para los fieles con todos los protocolos pero por fuera de los horarios de la celebración de la misa, con 10 fieles las misas están habilitadas en Comodoro y aspiramos que puedan participar más números de fieles respetando los protocolos”, manifestó.

“Es muy duro para los sacerdotes que están celebrando misa en el altar y no hay nadie en el tempo, es algo que no lo habíamos hecho nunca”, dijo el obispo y cerró expresando: “Que el Señor nos siga cuidando a todos y nos de la responsabilidad de saber cuidar a los demás”.

