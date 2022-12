La gobernadora de Río Negro dijo que Lewis “debe hacerse cargo de la construcción del camino a Lago Escondido”

La discusión por la accesibilidad al lago Escondido, vuelve a estar en el epicentro de la polémica. Con el acampe de Juan Grabois, político y referente del Frente Patria Grande, la polémica tuvo alcance nacional.

Esta mañana, la gobernadora Arabela Carreras dialogó con la periodista María O’Donnell en la radio Urbana Play. La mandataria de la provincia explicó que buscan garantizar el acceso público a la costa del lago Escondido y precisó que están trabajando en que la ejecución de la obra esté a cargo de la empresa Hidden Lake, del magnate Joe Lewis.

Además, detalló que el camino en cuestión abarcaría los campos de otros productores que se oponen debido a que la obra implicaría que sus hectáreas queden divididos por el camino.

“Hay un acceso dificultoso y caminos viejos, es una vieja disputa que ha tomado un estado público pero el problema de los accesos a las costas lo tenemos en la Patagonia desde larga data, se han otorgado propiedades amplías que incluyen costas de lagos” precisó la gobernadora.

Carreras realizó una reseña histórica del conflicto y expresó: “La ley dice que la costa del lago o de los ríos es pública. Antes, este camino pertenecía a una familia, los Montero, de origen chileno, que ocupaban este lugar y tampoco se podía entrar y había virulencia y estaban armados”.

“Ahora tenemos este escenario, la empresa se ha comprometido en mejorar un camino vecinal, porque no hay un camino legalmente constituido en la zona. Hay distintos accesos, de hecho estas personas pudieron ingresar (por Juan Grabois), el camino por el cual ingresan los empleados de la empresa tiene numerosos propietarios, hay numerosas tranqueras de distintos pobladores que históricamente viven allí” detalló Carreras.

Siguiendo la misma línea, señaló que hay una accesibilidad muy limitada “en todas las bellezas de la Patagonia. Hay un fallo que no está firme porque no fue apelado, hay una instancia que nos exige con fondos provinciales realizar el camino, esto lo hemos apelado porque consideramos que debe hacerse con fondos de la propia empresa y eso es lo que estamos trabajando en este momento” anunció la mandataria.

Agregó que “la exigencia es que la empresa haga un camino accesible porque si nosotros tenemos que expropiar los 16 kilómetros de camino, al gobierno le implicaría alambrar todos los campos linderos en ambos lados del camino, buscamos que sea accesible. Hoy el camino de la montaña es una huella, hay otros distintos accesos al predio que es muy grande. La empresa va a presentar un proyecto de accesibilidad”.

Ante la consulta de la conductora por los reclamos de los vecinos de la zona por la accesibilidad al lago, Carreras explicó que hay voces cruzadas en la problemática histórica. “Tenemos distintos grupos de vecinos, los que están en este camino de 16 kilómetros no quieren que se abra porque implica que se abra su campo, son productores, esto les parte su campo al medio, es un camino vecinal no legalmente constituido y ellos se resisten que se les expropia su tierra”.

Por último, ante la consulta de si es legal que Lewis sea propietario de tierras que se encuentran ubicadas en el límite con Chile, Carreras detalló: “Ese es otro debate muy anterior, cuando nosotros llegamos al gobierno se había hecho una compra por parte de una empresa que tiene referentes argentinos. Se utilizan formas que tienen personas argentinas con un porcentaje extranjero y de ese modo se adquieren propiedades y en este caso fue adquirida con una discusión legal. Se compran con figuras legales que tienen actores argentinos, esta figura permite adquirir propiedades en todo el país y esta sí es una cuestión anterior de larga data que se discutió. Hay discusiones anteriores que hablan del origen del Estado argentino” concluyó.

Foto Diario Río Negro.