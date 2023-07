La folclorista, Gabriela Carel, presenta su nuevo disco en Casa del Chubut

La cantante y compositora estará el miércoles en Buenos Aires difundiendo “Sur Arriba”. También en la oportunidad, quedará inaugurada la muestra de pintura a cargo de Marta Aranda.

La folclorista chubutense, Gabriela Carel, presentará junto a sus músicos su nuevo disco “Sur Arriba”, este miércoles 19 de julio en la Casa del Chubut en Buenos Aires. La cita será a las 18.30 en Sarmiento 1172, con entrada libre y gratuita. Se espera la presencia de público en general como así también de prensa especializada. A su vez, Marta Aranda, reconocida vecina de Trelew por su otra pasión, la medicina, ya que supo ser una reconocida obstetra en el Valle, exhibirá su primera exposición de pintura.

Cabe destacar que “Sur Arriba” es el primer álbum 100% digital de la reconocida cantautora patagónica Gabriela Carel. “Siempre Buenos Aires da unas cosquillas en el estómago, entre expectativas, adrenalina, sueños, todo mezclado. El álbum ya está rodando en todas las plataformas, la suerte está echada. Lo que se viene ahora es un gran trabajo: difundir, tocar, tocar, tocar… Que tanta gente que todavía no conoce nuestra música tenga ganas de hacer click en su celu o en su compu y sumarse a nuestra propuesta”, declaró la artista.

“Este álbum ha sido un viaje difícil e increíble a la vez. Viene forjándose desde la pandemia. Varias de las canciones fueron escritas en ese tiempo. Ya más adelante los arreglos los hemos elaborado con mis compañeros músicos”, adelantó Gabriela e invitó a ser parte de la presentación a todos aquellos chubutenses que se encuentren en Capital Federal.

La muestra

Marta Aranda, nació en Puerto Belgrano, al sur de la provincia de Buenos Aires, vivió durante su infancia y adolescencia en Verónica, y estudió Medicina en La Plata. “Al pasar a 2do año inicié mi trabajo como partera, el cual me ayudó a terminar mi carrera de médica y agilizar la especialidad de Ginecología y Obstetricia”, recordó y destacó que “ya recibida trabajé en Trelew durante los siguientes 10 años, teniendo la posibilidad de fundar, junto a otros colegas, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Trelew”.

En cuanto a la muestra, la primera en su haber, Marta explicó emocionada, que “al prever que extrañaría mucho el trabajo cuando me jubilara, comencé varios años antes con las clases de pintura, actividad que siempre desee y la verdad es que no me animaba a hacerlo”.

De esta manera, el Gobierno del Chubut, a través del ciclo de actividades culturales que durante todo el año desarrolla la representación oficial en Capital Federal, apoya a los artistas oriundos de diferentes lugares de la provincia, brindándoles un espacio de expresión de alcance nacional.