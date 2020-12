La fiscalía solicitó que se impute a Brenda Vargas por el homicidio de Néstor Vázquez

Se llevó a cabo hoy, en forma semi-presencial, la jornada de alegatos finales en el juicio por el homicidio de Néstor Vázquez acontecido el pasado 17 de marzo de 2014 dentro del predio del Club Deportivo Roca. La fiscal solicitó al tribunal declare a la imputada Brenda Vargas “autora” del delito de “homicidio agravado, por ser cometido con alevosía”, al igual que la querella. En tanto que la defensa solicitó “su absolución por el beneficio de la duda”. Finalmente el tribunal pasó a deliberar y el próximo 18 de diciembre dará a conocer su veredicto.

Luego de la declaración de testigos, la imputada Vargas accedió voluntariamente a declarar diciendo “yo siempre quise colaborar, siempre se me amenazó… No pudo creer que yo esté en este lugar y el asesino esté libre. Yo a Néstor lo quería, siempre lo quise”.

En su alegato la fiscal Banfi dio por acreditado parcialmente el hecho, se acreditó el homicidio por alevosía y planteó que la imputada fue la entregadora de Néstor Vázquez a este grupo de la UOCRA, que fue absuelto en el juicio anterior, porque Brenda Vargas mintió en tres oportunidades para procurar la impunidad. Que integrantes de la UOCRA lo asesinaron a instancias de Brenda Vargas. Esto quedó demostrado por un curso causal independiente que es el ADN de Vargas en la escena del hecho. La marihuana la llevó la imputada y la víctima aportó el papelillo, que fue encontrado debajo del cadáver. También la fiscal alegó que resultaba llamativo que si la imputada fue amenazada, entonces por qué razón fue a trabajar a un galpón en el barrio Industrial donde constantemente había obreros de la UOCRA trabajando. Esto no se condice con la situación de una víctima amenazada. Bajo un convenio de la UOCRA la hicieron ingresar a una empresa a Vargas. El arma con el que disparan a Néstor se la secuestran a Miguel Baeza. Básicamente hubo dos ejes importantes uno el odio por la interna sindical, que quedó acreditado por varios testigos en el juicio. El otro el triángulo amoroso entre el Gallo Vera, Brenda Vargas y la víctima Néstor Vázquez. La fiscal también se refirió a la actitud posterior de Vargas a la muerte de Vázquez que no era la actitud de una testigo amenazada. Subsidiariamente la Banfi postuló que si no se llegaba a acreditar que Vargas fue autora de un homicidio con alevosía, sí se acreditó que fue coautora de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

Por su parte la defensa en su alegato ratificó la nulidad planteada al inicio del debate, criticando la investigación. Sosteniendo además que “en el debate prosperó la teoría negativa” de la defensa, teniendo en cuenta que “la parte acusadora no pudo acreditar el hecho”. Por esta razón y “ya que no se acreditó con la certeza necesaria la autoría” de su pupila, solicitaron “su absolución” por “orfandad probatoria” y que “no se pudo desterrar el beneficio de la duda”.

Finalmente el tribunal dio por cerrado el debate, pasó a deliberar y el próximo viernes 18 de diciembre dará a conocer su veredicto de responsabilidad penal.

El tribunal de debate fue integrado por Mónica García, Mariano Nicosia (en forma presencial) y Alejandro Rosales (éste último por videoconferencia desde Sarmiento); por el Ministerio Público Fiscal se hizo presente Camila Banfi, fiscal general; la querella en representación de la madre de la víctima Olga Cañupan fue ejercida por Olivia Cortez. La defensa de Vargas por su parte fue ejercida por Mauro Fonteñez y Fiorella Picón, abogados particulares de la misma. Asimismo acompañando y asistiendo a la familia de la víctima asistió una profesional del Servicio de Asistencia a la Víctima del Delito (SAVD).

El homicidio de Néstor Fabián Vázquez:

El hecho incluido en la acusación acontece a finales del año 2013 y comienzos del año 2014 cuando se verificaba en Comodoro Rivadavia un estado de enfrentamiento entre facciones internas de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), las cuales se disputaban por entonces la conducción de dicha agrupación gremial. Una de las facciones era liderada por el dirigente gremial Luis Miguel Gortari y la restante por el dirigente gremial Raúl Fernando Silva. En ese contexto, como hecho relevante, el 07 de Febrero de 2014 se produjo un incidente armado entre ambas facciones que tuvo como escenario la sede gremial sita en Calle Rawson 1405, en donde integrantes del grupo que respondían a Raúl Fernando Silva intercambiaron disparos de arma fuego con integrantes de la facción que respondía a Luis Gortari, los cuales se encontraba parapetados en el interior del edificio gremial.

A partir de éste incidente se sucedieron otros enfrentamientos, constando ataques armados y amenazas de muerte dirigida a los integrantes del grupo conducido por Gortari, dos de cuyos integrantes resultaban ser los hermanos Néstor Fabián Vázquez y Miguel Ángel Vázquez. En ese marco de alto grado de conflicto y violencia entre los grupos gremiales antagónicos, integrantes del grupo que respondía a Raúl Fernando Silva planificaron dar muerte a Néstor Vázquez. Para ello y previo al día 17 de marzo de 2.014 este grupo de integrantes de UOCRA y adeptos de Silva, contactaron a Brenda Vargas, quien mantenía una vinculación de conocimiento y confianza con Vázquez. Así le requirieron que participará de la organización para dar muerte Néstor Vázquez, presuntamente a cambio de algún beneficio o retribución material posterior. Así las cosas y ya con Brenda Vargas incorporada al plan criminal, planificaron la emboscada de Néstor Vázquez. De ese modo, el día 17 marzo de 2014, entre las 19:00 hs., y las 21:00 hs., Brenda Vargas llevó bajo engaño a Vázquez al predio del Club Deportivo Roca, sito en Avenida Lisandro Latorre y calle Marinero López, del Barrio Isidro Quiroga de Comodoro Rivadavia. Una vez allí Vargas le dio a fumar un cigarrillo de marihuana a Vázquez y producidos los efectos del Cannabis en el nombrado, avisó a los otros integrantes – aun no identificados- del grupo criminal, quienes se apersonaron al lugar. Allí sabiendo que actuaban sobre seguro sorprendieron a la víctima, lo agredieron golpeándolo y lo maniataron, para luego a instancias de Brenda Vargas, efectuarle uno de los agresores dos disparos con un arma tipo revólver, marca Tanque, calibre .32 largo. Uno de los proyectiles ingresó en el tórax y otro en la cabeza de Vázquez, provocándole la muerte por “paro cardio-respiratorio traumático debido a lesión cerebral provocado por el paso del proyectil”, con dirección de derecha a izquierda, de adelante hacia atrás y levemente de arriba hacia abajo. Seguidamente Brenda Vargas junto a sus consortes de causa se retiraron del lugar huyendo a la ciudad de Sarmiento, lugar donde permanecieron. Posteriormente el día 18 de marzo de 2.014, siendo aproximadamente las 17:00 hs., fue hallado el cuerpo de Néstor Fabián Vázquez en el predio del Club Deportivo Roca.

Luego de la muerte de Néstor Vázquez la UOCRA liderada por Fernando Silva procedió a construirle una vivienda a Brenda Vargas emplazada sobre el predio sito en e ingresarla a la empresa ZOFRA sin ninguna experiencia laboral ni antecedente de que pudiera efectuar tareas en la misma, únicamente como pantalla con el fin de justificar ya que el rol que cumplió Brenda Vargas no fue a título gratuito, así se le requirió también falsear el testimonio durante la investigación y luego cambiar la versión en el debate oral y público realizado en el legajo fiscal “Vázquez Néstor Fabián s/homicidio r/v”, llevado adelante en abril de 2017. Todo ello con la intención de mejorar su situación y la de sus consortes y procurar impunidad para sí y para los integrantes de UOCRA.