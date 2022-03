La estafadora de tinder le sacó 4.5 millones

“Hace alrededor de tres años conocí a través de una página de citas a esta chica, su nombre era Leila. Comenzamos a comunicarnos por WhatsApp. Ella me comentó cosas de su vida. Me dijo que había sido abandonada por dos maridos y que tenía tres hijos que mantener. Yo en principio accedí a ayudarla enviando dinero por distintos montos, con el tiempo esto era más frecuente porque sentía que el vínculo era más cercano, más allá de ser virtual”, relató la víctima, un joven de 25 años en su denuncia.

