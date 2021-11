La escuela 146 con los mismos problemas edilicios sin resolver

Sin calefacción ni agua caliente. Hace más de cuatro meses madres y padres de la escuela provincial N°146 (“Escuela de Frontera”) están autoconvocados reclamando las obras necesarias para garantizar el normal funcionamiento de la escuela. Han mantenido encuentros con autoridades representantes de la delegación zonal del Ministerio de Educación y la Secretaria de Obras Públicas de la Provincia, en los cuales se ha expuesto la necesidad de efectivizar los arreglos prometidos: calderas, termotanques y cocina en normal funcionamiento. Al día de hoy estos arreglos básicos no se han concretado y los/as niños/as no pueden acceder al comedor, en donde las cocinas y termotanques no funcionan por desperfectos menores que desde Provincia no se han resuelto. De esta manera no es posible completar la jornada educativa completa de una de las escuelas más antiguas de nuestra ciudad, al tiempo que pende de un hilo la continuidad de las clases.

Ante esto, el día martes a las 1230 horas, madres y padres, autoconvocados realizarán una jornada de protesta en reclamo de soluciones efectivas ante estas necesidades básicas insatisfechas y que consideran un derecho fundamental de la niñez que no esta siendo atendido por parte del Estado Provincial.