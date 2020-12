La diputada Lloyd Jones dijo que si algo le pasa “es responsabilidad de Arcioni y Massoni”

La diputada Leila Lloyd Jones del interbloque de Chubut Somos Todos confirmó hoy, en la hora de preferencias de la Legislatura, que se presentó en la justicia “ y dio nombres” sobre los responsables de las presiones que recibió en las últimas jornadas y en relación a diputados que habrían recibido 10 millones de pesos para aprobar la zonificación minera.

En la anteúltima sesión de la Legislatura, la diputada confirmó que fue a la justicia tras viralizarse un audio en el que afirma que diputados recibieron 10 millones de pesos para votar a favor de la minería. Aseguró que siente el apoyo del pueblo de Chubut y pidió custodia e hizo responsable al gobernador Mariano Arcioni por su seguridad.

La exposición de la diputada generó respuestas en el bloque oficialista y motivó un ida y vuelta en fuerte tono, ya que algunos de sus pares, como Roddy Ingram y María Cativa, le pidieron que de los nombres que denunció en el recinto.

“Me presenté en la justicia, como me había comprometido. Di mi declaración y mi verdad, punto por punto. Yo voy a responder al pueblo de mi provincia, que me puso en esta banca, y es a quien debo responder y defender. Viví días muy difíciles, con presiones y operaciones por no decir que no voy a votar por el proyecto de zonificación y para que no de nombres en la justicia”, advirtió.

De inmediato pidió seguridad “como tienen muchos diputados. Yo también la voy y la estoy necesitando”, y de inmediato recordó el escrache en su casa del 8 de diciembre. “No tuve ningún policía. Fueron seis horas de zona liberada, sin ningún tipo de protección”, recordó y de inmediato aseguró que “si algo me pasa a mi o mi familia, hago directamente responsable al gobernador y al ministro de Seguridad”, enfatizó.

La exposición de Lloyd Jones, que cerró agradeciendo los mensajes de respaldo recibidos, intervinieron Cativa quien dijo que las expresiones de su par “son desatinadas, con falta de tacto y sentido común. No se puede realizar semejante denuncia, que nos involucra gratuitamente a todos, y nos daña la honra y reputación”.

La dirigente bancaria aseguró que la denuncia de cualquier presunto delito debe ser hecha “con nombre y apellido. No pude dañar a la institución en su conjunto”, agregó para luego dar paso a un cruce en el que también intervinieron Roddy Ingram y Juan Pais.

“No soy coimero. No cobré 10 millones de pesos. La diputada debe decir quienes son los diputados que cobraron”, insistió Ingram, camino que luego fue recorrido por el titular del bloque, Juan Pais: “si hay diputados que cobraron coimas deben ser expulsados de la Legislatura y pagar las consecuencias en la justicia”.

Jones, que había dicho que no iba hablar más, lamentó que sus pares “ se hayan sentidos ofendidos por el audio que circuló y se filtró” pero reiteró “me presenté en la justicia y dije mi verdad. Les puedo acercar una copia de mi denuncia, donde doy nombres y digo la verdad”, reiteró y concluyó.