La despidieron del Regional por tener problemas de salud

«Estuve en contacto con personal para saber cuál era mi situación por las licencias y me decían que me los iban a descontar los días de recuperación pero no que me iban a despedir», señaló dolida e indignada Valeria Gutiérrez, trabajadora de Salud despedida por tener, precisamente, problemas de salud.

“El 31 de junio me llegó la notificación de que a partir de ese día no pertenecía mas al sistema que me habían despedido por las reiteradas licencias por enfermedad. Escuche que me lesionaba a propósito realmente no es algo que uno busca, se me rompieron los ligamentos de la rodilla, me pusieron claves, tuve una cirugía en el brazo. Me hice estudios y no tengo algo crónico que explique porque me pasa esto, pero no es mi culpa”, aseguró.

Valeria, que es sostén de hogar, realizó hoy un reclamo frente al Regional, acompañada por Armando Vargas de ATE, y espera una respuesta formal de la dirección del Hospital, a quien le está pidiendo su reincorporación.