La CTA cuestionó la toma de más endeudamientos para pagar los sueldos atrasados.

“Hablamos con los compañeros judiciales el tema del crédito que quiere tomar el Superior Tribunal de Justicia para terminar de pagar los sueldos en el sector, pero los compañeros del SiTraJuCh lo ha rechazado con mucha claridad porque no se puede seguir endeudando a la provincia”, indicó.

Recordó que “En las últimas semanas hicimos un paro provincial de la CTA para contener a todos los sectores, contemplando las diferencias fase en cada una de las ciudades, porque se hace insostenible la falta de reacción política del gobierno y no convoca a los sectores para buscar soluciones”.

“En el caso de la ATECh es una medida que se viene realizando desde hace bastante tiempo por el atraso salarial de tres meses y no tenemos noticas del pago del medio aguinaldo, aunque hay que decir que desde el gremio docente se consiguió saldar todas las cláusulas gatillo pero son los únicos porque al resto de los sectores se les deben esos acuerdos paritarios”, explicó.

Ley Tributaria

Montenegro ponderó que “Hemos realizado propuestas, y los venimos planteando desde hace tres años, como la Ley Tributaria Extraordinaria para que los sectores que tienen ganancias millonarias hagan un aporte extraordinario para que el Estado tenga ingresos genuinos y no se busque siempre endeudar a la provincia como única solución”.

El dirigente de la CTA sostuvo que “El gobierno hace oídos sordos a esta propuesta y lo único que propone es seguir tomando deuda o esperar que lleguen aportes nacionales, por eso vamos a ver si podemos insistir en la Legislatura con algunos diputados para ver si se puede tratar en la provincia”.

Auditar la deuda

En lo respecta al endeudamiento en dólares, sostuvo que “Además existen leyes que el gobierno no aplica como el Impuesto Inmobiliario Rural para que los terratenientes paguen esos tributos que no se cobra desde hace muchos años, como en el caso de Benetton; pero también esta el caso del Fondo Ambiental Pesquero que tampoco se aplica en la provincia, beneficiando al Estado y a los Municipios. La gran pregunta es por qué el Gobierno provincial no aplica las leyes y qué compromiso tiene con esos sectores que se benefician con su inacción”.

Luego agregó que “Este gobierno paga religiosamente paga la deuda de 1.150 millones de dólares que nadie sabe dónde fue a parar y no trajo ningún beneficio para los chubutenses, esta deuda se debe auditar y la Legislatura tiene las herramientas para hacerlo; para así poder saber quiénes son los tenedores de la deuda y quiénes se están beneficiando con ese endeudamiento”.

