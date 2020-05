La crisis produjo el cierre del bar Mix

“Lamentablemente tuvimos que darle un corte el negocio familiar que teníamos en la galería La Favorita después de muchos años de amor. La situación era muy complicada para nuestro rubro y no se vislumbraba ningún horizonte para lo nuestro, y hoy gracias a Dios los comerciantes pudieron empezar a abrir las puertas”, comentó Calandra.

Emotivamente golpeado por la decisión tomada, relató que “cuando definimos cerrar lo primero que hicimos fue priorizar a los cinco integrantes del personal con el que venimos trabajando desde hace muchos años, con todo este problema y sin ingresos, pusimos de nuestros ahorros para pagarles ahora y no quedar endeudados. Fue una triste determinación pero creíamos que era lo mejor que podíamos hacer”.

Sostener un comercio sin ventas resulta más que complejo con el paso de los días de la cuarentena y Calandra explicó que “Para abrir las puertas todos los días necesitas entre 25 y 30 mil pesos diarios, pagando el alquiler, los salarios, los servicios y todo los demás gastos del costo operativo. Con cero ingresos es imposible mantener un negocio como el nuestro”.

Dándole una visión más general al sector, indicó que “Esta crisis para nuestro rubro va a ser muy problemático en todo el país, si no se toman medidas muy específicas van a quedar abiertos solamente entre un 40 o un 50% en condiciones de seguir; más la que significará volver a abrir con las nuevas condiciones de distanciamiento social”.

Finalmente señaló que “En este momento no se ve el horizonte, hoy hay que reflexionar y después se verá como encaminar alguna otra propuesta personal”.

La nota:

http://lapostacomodorense.com.ar/wp-content/uploads/2020/05/Pablo-Calandra.mp3