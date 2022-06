La Cooperativa Obrera inauguró su nueva sucursal en el barrio Juan XXIII, desde la que se ofrece una verdadera oportunidad de compra a buen precio de alimentos y otros productos a esa y otras barriadas cercanas.

Cristian Navarro, gerente de la cadena de supermercados Cooperativa Obrera dijo que con la apertura «estamos

cumpliendo una deuda con los vecinos del barrio Juan XXIII. La espera valió la pena porque van a contar con un supermercado muy moderno y con una gran oferta de productos, que también incluirá un sector de artículos del hogar con financiación de la tarjeta propia y el Ahora 12”, relató.

“Somos una cooperativa de consumidores que son los dueños y tenemos más de 50 mil asociados, obteniendo una respuesta muy buena que no ha generado mucha satisfacción”, sostuvo y agregó que “La cooperativa no buscan el fin de la rentabilidad sino brindar un servicio en Comodoro Rivadavia. Estamos dentro de las expectativas que teníamos y se esta cumpliendo con los objetivos de los asociados”.

Finalmente expresó que “Si hay un barrio que necesita una boca de expendio estamos abiertos a conseguir un lugar para instalarlo y que de esa manera los vecinos tengan su negocio de cercanía. Ahora necesitamos afirmar la operación en Comodoro y Rada Tilly, pero no descartamos extendernos a otras localidades de la zona y el norte de Santa Cruz”.