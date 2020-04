La Cooperativa abrió sus puertas con una fila destinada solamente a jubilados

Este lunes la Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) abrió sus puertas sólo para el pago de facturas de servicios. Tal como se informó el viernes último, podrán ingresar 10 personas por vez y de 8 a 9 de la mañana la atención será exclusiva para mayores de 60 años.

En diálogo con La Posta Comodorense, el secretario de la SCPL, Guillermo costes, sostuvo que “con una semana de retraso por una cuestión de tratar de dar los pasos lo más firmes posibles. Se abrieron las puertas y se pidió a la comunidad que realicen dos filas para el acceso. Una exclusivamente para jubilados y otra para el público. Esta es la modalidad a lo largo de toda la semana. Proponemos la terminación de los números de documento como esquema de ir evitando las operaciones y estamos cuidando de que la gente este cómoda y segura que es lo más importante”, aseveró.

“Si bien el lunes pasado se esperaba la apertura elegimos ser lo más precavido posible porque por exceso de voluntarismo podemos echar para atrás con un aislamiento tan importante”, agregó.

UNA SITUACION COMPLEJA

Por otro lado, el secretario de la prestadora de servicio describió el panorama económico que vive la SCPL. “La situación siempre es compleja. La característica destaca es porque hay una economía de guerra dentro de Cooperativa. Reducción al máximo de todo tipo de gasto que si podemos no hacerlos mejor. Esto alcanza no solamente un esfuerzo que no solo tiene que hacer el empleado de la cooperativa sino también proveedores”, consideró.

“Independientemente del esfuerzo que hagamos tratando de calcular, no hay antecedentes de este tipo y en principio lo que nosotros advertimos es que cada mes, la situación va a ser más complicada. Y va a ser más complicada porque nosotros vemos la gran cantidad de empleados mercantiles que no pueden acercarse a sus trabajos y sus patrones van a tener muchos problemas para pagar el segundo mes. Nosotros advertimos que esto será una cuesta que se nos pone cada vez más difícil. La Cooperativa es solamente un ejemplo y la situación es muy difícil y adelantándonos a unos números es por lo menos irresponsables”, destacó.

Costes también manifestó que hay diálogo con Cammesa por la deuda que mantiene la SCPL pero que el objetivo es otro. “Tenemos comunicaciones. De todas formas estamos en preocupaciones más importantes. Por un lado acercarnos al pago del corriente algo que obviamente si bien lo pensábamos hacer, esto modifica todo. De todas formas vemos con mucha expectativa iniciaciones legislativas como la de la concejal Viviana Navarro que plantea el descongelamiento de más de 300 mil millones de pesos que Cammesa tiene embargados y que la liberación de esos recursos podría darnos una suerte de tranquilidad extra. Sobre todo lo demás habrá tiempo para discutirlo sobre otras situaciones cuando todo esto pase”, afirmó el secretario de la Cooperativa.

