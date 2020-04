La continuidad del estacionamiento medido está en análisis

La Municipalidad de Comodoro Rivadavia analiza suspender el Sistema de Estacionamiento Medido (SEM) para evitar posibles contagios de coronavirus. Así lo manifestó el secretario de Gobierno, Maximiliano Sampaoli, en diálogo con La Posta Comodorense.

“Hay opiniones dispares. No tiene que ver con un tema recaudatorio. En un primer momento pensábamos que liberando el SEM se iba a utilizar menos el transporte público. Luego notamos que hubo mucha circulación y analizamos que si se volvía a aplicar el SEM podría bajar la circulación. Pero la situación es muy compleja. Todo se analiza permanente y no descartamos suspender el SEM”, consideró.

En este sentido, Sampaoli destacó que la utilización de tapabocas es obligatorio para circular en colectivos, taxis, remises y el personal de transporte de personal como los que usan las empresas petroleras. Asimismo, afirmó que el Concejo Deliberante debatirá si será obligatorio su uso en todo Comodoro. “Quienes tienen la palabra autorizada son los médicos y el comité de crisis y salud ha dado su opinión. Seguramente el Concejo va a avanzar en esa línea en la sesión del próximo jueves. Por momentos algunos dicen que no es recomendable su aplicación otros proponen que sea obligatorio”, subrayó.

El funcionario también se refirió a que los comercios puedan retomar sus actividades. “A partir del día de ayer quedó habilitada la venta de todos los comercios minoristas sin distinción minorista pero con medios alternativos como pude ser una aplicación de internet o telefónicamente con entrega a domicilio. El permiso del vehículo a los fines de poder realizar la entrega se lleva a cabo en Rawson al 1120 y es el lugar donde funciona la Secretaría de Control Operativo y Urbana. El permiso que se da allí es una oblea para el vehículo para que pueda circular sin ningún inconveniente”, explicó.

Por otro lado, el secretario de Gobierno estima que habrá una readecuación de los controles por parte del Gobierno provincial. “Planteamos la sugerencia de que no utilizar demasiado recursos policiales para brindar el ingreso al Centro porque no lo consideramos pertinentes. Sabemos que hay circulación vehicular porque la gente sale a trabajar o viene a hacer trámites”, consideró.

“No permitir el ingreso al Centro establece que las personas tengan que estacionar lejos y tenga que circular caminando hacia estos lugares. Sabemos que esta semana hará más frío. Estamos viendo cómo será la espera afuera de los supermercados y los bancos pero todavía no tenemos ninguna información al respecto”, destacó.

