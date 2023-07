La China Suárez quiso evitar a la prensa y chocó a la salida del programa de Migue Granados

En momentos en que se retiraba de los estudios de Olga, la actriz protagonizó un accidente contra un auto que estaba estacionado

La China Suárez siempre es noticia, ya sea por la actuación, la música o su vida personal. Tras algunas semanas instalada en Uruguay filmando una película, volvió a Buenos Aires y se presentó en el canal de streaming Olga, en el programa Soñé que volaba, conducido por Migue Granados. Y tras una larga charla con el humorista, la actriz sufrió un accidente automovilístico en la puerta del estacionamiento del lugar. Fue al momento de retirarse que tuvo un roce con uno de los vehículos que allí se encontraban estacionados, lo que provocó que por unos instantes su automóvil quede trabado sin poder avanzar.

En ese instante, los periodistas, fotógrafos y camarógrafos que se encontraban a la espera de alguna declaración de la actriz, se acercaron al vehículo intentando obtener alguna declaración, mientras ella comenzó a maniobrar a la espera de poder salir de esa situación. Luego de unos instantes, el vehículo logró zafar y continuó su camino, sin declaraciones a los medios que allí la esperaban.

El último día de junio, había publicado la primera canción después de su separación de Rusherking. Enfocada cada vez más en su carrera de cantante, la ex Casi Ángeles estuvo durante los días previos generando expectativas sobre la salida del tema, que desde su título tenía mucho para decir de su última relación. Y “Desaniversario”, el single en cuestión, cumplió con las expectativas. Dedicada según sus palabras “a todos los aniversarios que no pudieron ser. A veces no es una persona quien te rompe el corazón, es la frustración de algo que no pudo ser”, el tema prendió entre sus seguidores, que le dieron play en las diferentes plataformas musicales lo que provocó la alegría de la autora.

Es en medio de ese panorama que la intérprete visitó al ciclo de Granados y allí aclaró: “A mis 31 años entendí que ya fue todo y acepté que haga lo que haga van a hablar, por lo que menos que ahora hablen de algo que es real”. Luego, contó que se involucró más en las letras de sus temas. “Uno habla de sus experiencias, no necesariamente se habla toda la canción de una sola persona”, detalló.

Respecto del por qué de la elección de ese género musical y no volcarse más al reggaetón o al RKT, aclaró: “A mí me gusta esta música. Yo no puedo hablar de fierro y de drogas porque no es mi vida y la gente me conoce, no sería creíble”.

Al momento de la salida de este nuevo trabajo, al ver las repercusiones en las redes, grabó dos mensajes de agradecimiento por haberla acompañado en esta aventura tan personal. “Gracias por el apoyos, por los mensajes. Me encanta que les guste ‘Desaniversario’, que se sientan identificados, leo sus mensajes en Twitter, en Instagram, en YouTube, en todos lados. Gracias y los quiero”, señaló. Antes, en un institucional de la plataforma Spotify había ratificado estas palabras contando sus expectativas de cara al lanzamiento. “Es lo que más me gusta, que se sientan identificados o identificadas, que es lo que busco yo en la música que escucho. Depende cómo me sienta, en qué etapa de mi vida esté”, señaló.

“¿Cómo despertaron? Lxs leo”, preguntó durante la mañana, recién salida de la cama, e invitó a sus seguidores a compartir sus sentimientos a través de un reel de su Instagram. En otra publicación, ya llegada la noche, puso en una imagen el sentimiento de desamor que le habían provocado las historias de sus seguidores, que en YouTube compartieron sus experiencias en el amor y el desamor. “Estoy leyendo sus desaniversarios”, suscribió bajo su mirada triste y los emojis de un corazón roto y un rostro entre lágrimas para solidarizarse con ellos.

En el tema la actriz le canta a un desamor, a una expareja con la que no pudo cumplir su aniversario. De inmediato, lo primero con lo que se la relacionó fue con la coincidencia en la historia real que ella vivió con Rusherking, de quien se separó en abril pasado, un mes de celebrar su primer año de novios.