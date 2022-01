La CEPATACAL repudió accionar del Sindicato de Camioneros

La Cámara Patagónica de Transporte y Logística (CEPATACAL) manifestó su repudio «al violento accionar de miembros del Sindicato de Camioneros Chubut que en la tarde del viernes golpearon salvajemente al propietario de un camión. Tras golpearlo, se apoderaron de su camión, le quitaron las llaves, subieron a la unidad, revolvieron el interior y produjeron daños», señalaron

«Todo esto ocurrió en el sector interno de la planta de procesamiento Arenas Patagónicas de Dolavon perteneciente al empresario comodororense Carlos Peralta. Los hechos de violencia continuaron dado que apedrearon a otro camión», agregaron.

El hombre cuyas iniciales son P. V. es oriundo de Comodoro Rivadavia y presta el servicio del traslado de materiales desde esa planta a la ciudad de Neuquén.

«En el marco del despido de un chófer fue interceptado por un grupo de hombres que dijeron responder al Sindicato de Camioneros. El grupo ingresó a la planta sin ningún tipo de problemas. El hombre de 62 años tuvo que ser retirado del lugar en una ambulancia del Hospital de la localidad. Si bien intervino la policía, en un primer término, no ingresó a la planta dado que se le informó que no había ningún tipo de problema en el lugar. PV indicó que el trabajador tenía 3 meses y 20 días de antigüedad en el empleo y fue él quien informó que dejaría de trabajar, después de incumplir con la realización de un viaje que había sido solicitado oportunamente.

“Él estaba empleado como corresponde, incluso como es de Neuquén, le ofrecí llevarlo hasta esa ciudad dado que yo tenía que viajar a concretar el traslado de la carga que no había hecho. Él me dijo que no hacía falta porque tenía un primo en Rawson”, señaló.

La CEPATACAL lamentó «que el camino de esta organización sea la violencia, y no los caminos institucionales y legales para dialogar. Mantenerse por fuera de estos ámbitos expone seriamente a una organización que debe velar por los derechos de los y las trabajadoras. Nos preocupa esta actitud y la de la empresa concesionaria de la extracción y el traslado de materiales. El accionar del grupo patoteril sin ningún tipo de reparo dentro de la planta puede permitirnos sospechar que hay acuerdos claros acerca de estas metodologías que claramente rechazamos.

En este marco exigimos la intervención de las autoridades judiciales e institucionales del gobierno de Chubut para dar con los responsables materiales y políticos de semejante acto de violencia. Es que hechos como este vienen a poner en riesgo la seguridad jurídica de nuestro compañero que con mucho esfuerzo logra mantener su fuente de trabajo, único sustento familiar. Cabe acotar que quienes integran esta cámara son microempresas, en general de carácter familiar, por lo que este tipo de intervenciones atentan contra ellas», concluyeron.