La Casa de Gobierno sigue tomada

Los representantes de los sindicatos estatales, que ayer luego del mediodía se reunieron con los ministros de Gobierno y Economía, José Grazzini y Oscar Antonena, decidieron quedarse dentro de Casa de Gobierno, donde pasaron la noche y hoy siguen esperando la presencia del gobernador Mariano Arcioni.

«Nos quedamos en Casa de Gobierno, en el salón de los constituyentes, porque lo que nos dijeron los ministros es pura incertidumbre. No nos pueden decir cómo van a pagar los sueldos y la deuda que tienen con los trabajadores», señaló Carlos Sepúlvedad de Sisap, en diálogo con Cadena Tiempo.

«Estamos cansados. La situación se dilata demasiado. Los ministros no nos pueden informar nada y decidimos quedarnos en Casa de Gobienro, hasta hablar con el gobernador. Estamos desde el mediodía, sin alimentos porque no teníamos esto previsto, obviamente», señaló.

La vigilia de los trabajadores, dentro de Casa de Gobierno, fue acompañada por movilizaciones y concentraciones de apoyo que también se extendieron durante toda la noche (foto), y hoy continúan.

En Comodoro, Sarmiento y otras ciudades hoy se producirán otras marchas o concentraciones de apoyo.