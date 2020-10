La caravana de la lealtad en Comodoro

El justicialismo de Comodoro Rivadavia realizará hoy, desde las 17, la caravana de la Lealtad en la ciudad con la que se busca celebrar el histórico 17 de octubre de 1945 y expresar un claro acompañamiento al gobierno nacional de Alberto Fernández en momentos en que es cuestionado por la oposición y los grupos anticuarentena.

“Va a ser un Día de la Lealtad muy diferente por esta pandemia, pero con la misma actitud y el corazón de siempre. Para nosotros los peronistas es el día más importante del calendario partidario y por eso vamos a hacer con los compañeros una caravana importante por la ciudad, manteniendo todos los cuidados necesarios”, indicó el ex intendente Carlos Linares, que es uno de los principales impulsores de la caravana.

La marcha comenzará desde las 17 desde el predio Ferial, seguirá por la ruta 3. Se recorrerá la avenida Yrigoyen para recorrer la ciudad y desconcentrar en la Plaza San Martín.

«No se tendrá que bajar nadie de los autos para poder cumplir con todos los protocolos. No habrá oradores. Vamos a hacer, además una colecta al costado del Predio Ferial, recogiendo donaciones para los hospitales Regional y Alvear que entegraremos el lunes», indicó Linares.

Algunos grupos militantes habían solicitado cambiar el horario de la caravana, para no perderse el acto virtual central, pero por oganización se sostuvo lo previamente definido.