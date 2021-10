“La calle y las urnas rechazan la política represiva de Massoni»

La abogada madrynense y candidata a senadora nacional por el Partido Obrero y el Frente de Izquierda Unidad se refirió a las detenciones arbitrarias de dos jóvenes este fin de semana en Trelew, frente a las cuales a las 15hs del domingo se realizó una concentración de solidaridad de vecinos y diferentes colectivos sociales, durante la audiencia de control de detención.

“Los detuvieron en la Plaza Centenario, sin motivo alguno. Una de las jóvenes, Agustina, ya había sido detenida ilegalmente el año pasado y denunció que una policía le rompió una botella en la cabeza. Ambos son activistas de las asambleas del No a la Mina de Trelew. Esta vez denuncian que también hubo golpes, protagonizados por diez efectivos. La policía de Gómez y Massoni le dijo a dos jóvenes que ‘iban a hacer malabares con las manos quebradas’. Además durante ocho horas de las doce que estuvieron detenidos, no se sabía dónde estuvo Agustina. Denunciamos también que no dejaron participar de la audiencia a las y los integrantes de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia, que siempre acompaña los casos de violencia institucional”, señaló Sáez.

“El rol de la justicia también es lamentable, se abrió una apertura de investigación durante seis meses para ver si Agustina y Cristian cometieron atentado, resistencia a la autoridad y lesiones, ellos contra la policía, cuando se ve en las imágenes difundidas por periodistas a la salida de la audiencia que los violentados fueron los dos jóvenes. Van a presentar una denuncia, tendrán todo nuestro apoyo y solidaridad. En términos políticos, la política represiva de Massoni fue rechazada en las urnas, también en las calles, con la movilización popular. En noviembre Massoni y Puratich van a recibir un golpe político aún más duro, por parte del Frente de Izquierda”, finalizó la candidata de la izquierda en Chubut.