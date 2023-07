La Bomba Tucumana explotó contra Tini y María Becerra

La cantante Gladys «La Bomba Tucumana» volvió a meterse de lleno en una polémica al acusar a María Becerra y Tini Stoessel de realizar música muy similar, al punto de ni siquiera poder diferenciarlas.

En diálogo con el programa televisivo Implacables, la artista señaló: «Me parece que todo suena igual. A veces no sé quién es quién, si es Tini o María Becerra. Cuando cantaron juntas, no sabía quién era quién, y yo soy cantante, tengo oído musical. Todo suena igual y eso no me llama mucho la atención».

Y agregó: «Yo soy la única cantante de cumbia. Ángela Leiva y Karina ‘La Princesita’ tampoco cantan cumbia, cantan música romántica santafesina. Yo soy la única porque Lía Crucet ya está retirada».