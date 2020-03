Coronavirus: La Bancaria instrumentará horarios especiales para el sector pasivo

.Jorge Uriarte, secretario general de La Bancaria en Comodoro Rivadavia, expresó a La Posta Comodorense que “ayer aprobamos con las cámaras empresarias medidas entorno de la pandemia mundial de coronavirus y como los bancos no escapan a este problema porque no tenemos al 100% de los clientes bancarizados y mucha gente no se maneja con la tecnología, por eso tenemos que adecuar los protocolos en la medida que se pueda”.