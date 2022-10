La ATECh sigue de paro

El Consejo Directivo de la ATECh ratificó la continuidad de las medidas de fuerza, con paro de actividades para mañana jueves.

El gremio docente decidirá el viernes y el martes, en asambleas escolares, si extiende el paro la semana próxima.

El gobierno ratificó su propuesta salarial:

Aumento del 10% en octubre y del 4% en noviembre (acumulado). Aumento del Item Recursos Materiales del 8 al 10,5 % sobre el básico Aumento de $1000 en el ITEM Ubicación Geográfica.

«La ATECh no acepta y continúa el paro de 48 horas. La propuesta es insuficiente, está por debajo de las necesidades docentes y no compensa el poder adquisitivo perdido por la brutal inflación que sufrimos.

El Gobierno compromete la carga de lo ofrecido y volver a convocar Paritaria el 4 de noviembre para definir el modo en que el BONO se convierta en un incremento al básico», agregaron desde el gremio.

La ATECh exigió la devolución de los descuentos por paro, sabiendo que será posible en la medida en que logremos la fuerza en las acciones, dado que esta extorsión es una política de estado… es el único argumento del gobierno para evitar la masividad en la lucha», definieron.

También se rechazó la extensión horaria ya que «el Ministerio de Educación no garantiza las condiciones necesarias para llevar adelante le prueba Piloto».

