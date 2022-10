La ATECH se moviliza el jueves y para el 4 de noviembre

La ATECH continúa realizando asambleas y preparando una movilización para este jueves, previa al paro que realizará el 4 de noviembre.

«El gobierno de Arcioni tiene muy clara su política de ajuste: se paga deuda trucha (los fondos para pagarla aumentaron un 91% en el primer semestre) y se garantizan negocios amigos, para el resto se destina lo menos posible. Las consecuencias son evidentes», señalaron desde el gremio.

También se recordó que «quienes reclamamos somos un obstáculo.

Por eso sostienen la extorsión de los brutales descuentos por paro, que son su principal herramienta para frenar la lucha docente. Pero como no les alcanza para sostener esta desastrosa política, también van contra las asambleas escolares», sostuvieron.

«La ATECH, el único sindicato que convoca a asambleas escolares, realizará en primera instancia las presentaciones administrativas ante el Ministerio de Educación, Secretaría de Trabajo y Ministerio de Trabajo de Nación. Sin descartar otras vías de reclamo.

Que en todas las escuelas haya ASAMBLEAS en el marco de la Jornada Institucional del jueves 27 y se realicen Mandatos de Lucha, de Paro ACTIVO para la semana del 4/11.

No habrá oferta salarial si no salimos a la CALLE en toda la provincia.

No habrá derechos democráticos si aceptamos las imposiciones del gobierno.

RATIFICAMOS LA CONVOCATORIA A JORNADA DE LUCHA DEL 27/10

Salimos de las escuelas a las 12 hs. y nos movilizamos de acuerdo a lo resuelto en cada Regional», concluyeron.