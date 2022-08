La ATECH reclamó que el aumento vaya al básico

La ATECh rechazó el decreto 970/22, por el que el gobierno provincial otorgó un bono a los trabajadores de la Educación, y exigió la inmediata convocatoria a reunión paritaria.

“Esta maniobra confirma que solo la lucha y la unidad puede darnos respuestas. Llamamos a multiplicar la lucha por una verdadera recomposición salarial”, se indicó desde el gremio que conduce Daniel Murphy.

“En la reunión paritaria del 3 de agosto el gobierno hizo dos propuestas: un bono o un aumento al básico del 10%. Ninguno de los sindicatos las aceptó por insuficientes, reiterando que el aumento debe ser en el básico. Es la lucha que sostuvimos durante años en Chubut y en todo el país, ya que es la forma de tener claridad y seguridad sobre el aumento, que vaya a las jubilaciones y sea sostenido en el tiempo sin condicionantes ni interpretaciones tramposas”, se sostuvo, en el reclamo por un aumento salarial real.

De imediato se desmenuza el decreto que para el gremio docente contiene “un bono de 18 mil pesos ($ 14.355 de bolsillo) por agente y no por cargo. La mitad, $7170 de bolsillo, para quienes tengan menos de 20 hs. en secundaria. Un adicional para supervisores y directoras/es de $15 mil y de vicedirectoras de $10 mil. El artículo 5° establece que los requisitos para seguir percibiendo el bono después de septiembre serán definidas en otro decreto…”.

En base a eso se aseguró que se está violentando “un principio básico de la paritaria al no efectivizar lo que definieron como su mejor oferta: el 10% de aumento al básico a partir del sueldo de agosto.

El bono distorsiona el salario en desmedro de quienes tienen mayor carga horaria y mayor antigüedad. Quita la lógica de proporcionalidad que establece el nomenclador, con las horas cátedra, los cargos de Jornada Completa y la doble función entre otros”, agregaron.

También se asegura que el bono “no define con claridad quiénes percibirían el bono y quiénes no. La redacción del decreto es intencionalmente confusa y sus indefiniciones son amenazas a los derechos laborales. La propuesta del gobierno incluía aumento de ubicación geográfica y blanqueo de la zona patagónica no remunerativa. ¿No lo van a cumplir?

No buscan solucionar el conflicto que ha generado su política: siguen provocando el enojo de quienes manifestamos nuestra necesidad… No buscan soluciones, profundizan el conflicto”, concluyeron.