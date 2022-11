La ATECh reclama una nueva reunión paritaria

La ATECh realizó ayer un nuevo paro por la «insuficiencia de la propuesta salarial del 10 de noviembre que, como agravante, implica una disminución del haber a compañeras/os con un solo cargo y poca antigüedad».

El principal gremio docente de la provincia demandó una nueva reunión paritaria «para una mayor oferta salarial, que incorpore el adicional Decreto 970/22 y la restitución de haberes descontados durante el conflicto 2022, por ejercer el derecho a Huelga».

También rechazó la propuesta de corregir el acta del 10 de noviembre con una adenda, que modifique lo ofrecido, para solucionar la disminución de salarios referida.

En ese sentido, el gremio remarcó que «una adenda no subsana un documento que reviste carácter nulo, al haber contrariado la premisa legal de no aprobar modificaciones a la baja en una paritaria.

• La adenda plantea un incremento en el adicional no remunerativo Recursos Materiales, contrariando la Ley X 39.

• Corresponde que se realice una nueva reunión paritaria con todos los componentes que la validen, según Ley X 39».

Ayer se realizó una concentración en Ministerio de Economía, con asistencia de «compañeras y compañeros de las Regionales Noroeste, Noreste, Este y Sur, más un grupo de jubiladas y jubilados, se realizó un breve acto ante medios de prensa y se entregaron solicitudes a Ministerios de Gobierno y de Economía. Ninguno de sus titulares, Cristian Ayala y Oscar Antonena, estuvo dispuesto a recepcionarlas en persona y a dialogar».

Al llegar al ministerio de Educación, los maestros se encontraron «nuevamente con las persianas cerradas, se le solicitó a Grazzini dialogar y una fecha y horario para la reunión paritaria que corresponde realizar. Hasta el momento no hubo respuesta favorable».

La Junta Ejecutiva Provincial «demandará a la Secretaría de Trabajo que no se homologue el acta del 10 de noviembre, ni una improcedente adenda, instando a su intervención» y convocó a las demás representaciones sindicales docentes – SITRAED, UDA, AMET y SADOP- a «aunar esfuerzos y reclamar una reunión paritaria, con su debido marco legal, en pos de lograr una mejor propuesta salarial».